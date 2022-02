A Guerra do Jogo e a Guerra do Ópio

Semelhanças e Diferenças

A história repete-se, diz-se. A história não é para mudar, é para aprender, diz-se também.

Vou comparar muito sumariamente a guerra do jogo e a do ópio, a primeira guerra do ópio. Uma comparação perspectivada pelo que há e não há de repetição e pelo que se aprendeu e não se aprendeu. Alerto já para o meu rudimentar conhecimento dos factos concretos e minuciosos, pelo que a comparação vai ser de factualidades e não de factos. Pela mesma razão, ainda mais do que é norma nas coisas dos homens, a minha comparação é sujeita ao erro.

A guerra do ópio existiu e a do jogo não. É a primeira diferença. E grande.

O jogo vicia e o ópio também. Ambos corroem as sociedades de homens quando desregrada e livremente consumidos, comercializados e promovidos. São semelhanças. Ambos geram grandes fortunas e venturas e grandes desgraças e tragédias individuais, familiares e sociais. Ambos geram grandes dívidas e correspectivos créditos e geram estranhas formas de cobrança coerciva. São também semelhanças.

Em relação à China, o ópio vinha de fora com uma porta larga em Macau e corroía por dentro, designadamente em inúmeros fumatórios que fervilhavam em Cantão e noutros locais, mas o jogo vem maioritariamente de dentro, com uma larga porta em Macau, e corrói por dentro e por fora em casinos que fervilham em muitos lados e em fluxos financeiros que vão para muitas paragens. São diferenças, com excepção da larga porta.

Jogo e ópio preocupam as classes dirigentes quanto à saúde e à economia públicas. As proibições e restrições são vistas como solução. São mais semelhanças. Há mais tolerância com o jogo do que com o ópio. O jogo só não se quer doentio, industrializado, promovido e aliciado com crédito. São diferenças. E, em relação ao crédito para jogo, diz-se que quem não tem dinheiro não tem vício, embora com isto não se esgote a análise do fenómeno.

Há também diferenças notórias quanto à soberania de Macau no tempo do jogo e no tempo do ópio. No tempo do ópio a China enviou a Macau um alto representante que expulsou os comerciantes de ópio de Cantão, o Comissário Lin Zexiu cuja imponente estátua se encontra no templo de Lin Fong. Diz-se que não encontrou ópio em Macau. Actualmente também a China envia representantes para Macau e em Cantão creio que não será fácil encontrar comerciantes de jogo. Embora com diferenças em relação ao tempo do ópio, há semelhanças.

Os grandes comerciantes de jogo e de ópio, nacionais e estrangeiros, querem que lhes flanqueiam sem entraves as portas de acesso aos consumidores. São mais semelhanças.

No tempo do ópio, além do ópio, havia outras disputas comerciais entre a China e outras potências. No tempo do jogo também. São semelhanças.

No tempo do ópio, a China estava desorganizada e fraca. No tempo do jogo está organizada e forte. São diferenças. E grandes.

No tempo do ópio, a oposição de interesses das classes dirigentes e dos grandes comerciantes deu origem à guerra. Não vejo grandes riscos de falhar a profecia que diga que no tempo do jogo a oposição de interesses não dará origem ao mesmo. São diferenças.

Jerónimo Santos

Juiz