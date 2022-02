CORPO NACIONAL DE ESCUTAS ASSUME PRESIDÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE

GELMac dinamiza Paróquia do Carmo

O Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) continua todos os meses a dar o seu contributo para a celebração da Missa em Português, ao Domingo, na igreja de Nossa Senhora do Carmo.

A popularmente denominada “paróquia do Carmo” está situada a poucos metros da sede do GELMac, sendo por isso a igreja dos escuteiros do território.

No passado Domingo, cerca de duas dezenas de escuteiros participaram na missa dominical das 11 horas e 45, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, a qual foi celebrada pelo padre Eduardo Aguero, em Português.

A igreja foi pequena para acolher todos os fiéis, sendo de destacar o elevado número de jovens que participaram na Eucaristia.

O GELMac está afiliado ao Corpo Nacional de Escutas (CNE) com o número 341. Segundo a edição deste mês da revista Família Cristã, o CNE assumiu há dias a presidência do Conselho Nacional de Juventude, depois da eleição para o cargo do escuteiro Rui Oliveira, membro do agrupamento 455 Vermil, em Guimarães.

“Esta é a segunda vez que o CNE assume a presidência do Conselho Nacional de Juventude, que reúne associações de jovens de vários tipos: culturais, ambientais, escutistas, partidárias, estudantis, sindicalistas e confessionais”, refere a Família Cristã.

J.M.E.