Na presente epidemia Jesus conforta-nos

MENSAGEM DE PÁSCOA DE SUA EXCELÊNCIA REVERENDÍSSIMA D. STEPHEN LEE

Caríssimos Irmãos e Irmãs em Cristo,

Não tenhais medo! (Mt. 28:5)

Desde o início de 2020, o COVID-19 fez que muitas coisas no mundo se tornassem pesadas e difíceis. Para evitar a propagação do vírus, vimos o aumento e a modificação de várias medidas preventivas, falta de recursos médicos, encerramento de instalações públicas e escolas, restrição de movimento entre a cidade e outras regiões, etc. Passamos uma Quaresma diferente, com igrejas todas fechadas, podendo apenas os fiéis atender em casa a transmissão das Missas Dominicais, e não pessoalmente rezar na igreja. A solene e piedosa liturgia da Semana Santa só se celebra on-line. É realmente uma “tempestade de epidemia”!

No entanto, a Igreja Universal está a celebrar a “Ressurreição do Senhor, Aleluia”, ecoando as palavras que o Anjo disse a Santa Maria Madalena: “Não tenhais medo!” O Senhor Jesus sofreu e foi crucificado. Mas hoje ressuscitou-se. A Páscoa é o fundamento e esperança da nossa fé. Nada de admirar quando S. Paulo disse na sua carta aos romanos: “Omnia in bonum – todas as coisas concorrem para o bem.”(1)

Por isso, esta não será a hora para provar a nossa fé, esperança e caridade?

O Senhor Jesus ressuscitado, segundo lembra o Papa Francisco, “não esconderá a sua face, nem se fechará no silêncio”, porque “nunca nos perdeu de vista, permanecendo sempre fiel ao seu amor por nós.”(2) Como em 27 de Março último, às 18 horas, rezámos juntamente com o Papa para o alívio da pandemia. O Papa Francisco explicou-nos o episódio do evangelho de S. Marcos que Jesus foi acordado no meio de grande tormenta quando dormia numa barca, facto que é a única vez mencionada na Bíblia. Depois de acalmar a tempestade, disse aos seus discípulos: “Porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé?” Temos fé ou não?(3)

O Senhor Jesus ressuscitado tomará a presente epidemia nas suas costas. Ele vai procurar-nos incansavelmente, confortar-nos, guiar-nos e apoiar-nos. Na oração pelo fim da epidemia universal, e na Praça da Basílica de S. Pedro totalmente deserta, Papa lançou-nos um apelo à fé, sem ter o pânico e pedir a Jesus que nos estende a sua mão. Temos segurado a mão d’Ele?

O Senhor Jesus ressuscitado conceder-nos-á graça especial para responder às expectativas do Papa, permitindo-nos a activar o nosso amor a nós próprios, aos nossos familiares e amigos, e praticar actos de misericórdia espirituais e corporais, especialmente neste momento de adversidade. A graça divina permite-nos a “responder, dedicar a nossa vida, e com a acção do Espírito Santo, configurar todos os sacrifícios corajosos e generosos”, como os agentes médicos, polícias, trabalhadores de limpeza, condutores e outros pessoais que arriscam a sua vida na linha frente da epidemia. “Neste sofrimento, encontramos e experimentamos a oração do Sumo Sacerdote Jesus: Que todos sejam um só.”(4) Trazer um animado clima para esta Páscoa especial: oração e serviços discretos são as nossas armas da vitória. Podemos ter este amor?

O Senhor Jesus ressuscitado continuará a abençoar este mundo e a sua gente, para que a epidemia possa apagar, e a saúde e energia voltará brevemente. Através desta tragédia universal, estaremos alertados e avisados para a penitência do orgulho, cobiça, depravação, indiferença, assim também para a renovação da alma e corpo.

Neste momento glorioso da Ressurreição, rogamos mais uma vez ao Senhor Jesus Ressuscitado que nos dê dias de paz e alegria.

†D. Stephen Lee

Bispo de Macau

(1) Rom. 8:28

(2) Audiência Geral do Papa Francisco em 16 de Janeiro de 2019; Rom. 8:14-16.

(3) Homilia do Papa Francisco em 27 de Março de 2020; Mc. 4:40

(4) Jo. 17:21