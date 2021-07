ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS EM 2022

Papa Francisco anuncia evento inédito, envolvendo todas as dioceses do Mundo

O Papa anunciou, no passado dia 2 de Julho, que o próximo Encontro Mundial das Famílias (EMF) vai decorrer em 2022 num formato inédito, com eventos em cada diocese católica, em ligação com Roma.

«Na medida do possível, convido, pois, as comunidades diocesanas a organizar iniciativas a partir do tema do encontro, utilizando os símbolos que a Diocese de Roma está a preparar. Peço que sejam dinâmicos, activos e criativos, para se organizarem com as famílias, em sintonia com o que acontecerá em Roma», refere Francisco, numa mensagem em vídeo divulgada pelo Vaticano.

O tema do 10.º EMF será “O Amor em família: vocação e caminho de santidade” e decorre após o adiamento de um ano, por causa da pandemia.

O Papa sublinha que, nas edições anteriores, a maior parte das famílias ficava em casa e «o Encontro era visto como uma realidade distante, no máximo acompanhada pela televisão, ou desconhecida para a maioria das famílias».

Francisco fala numa organização «multicêntrica e disseminada» para promover a participação das comunidades diocesanas do mundo inteiro. «Roma será a sede principal, com alguns delegados da Pastoral Familiar que participarão no Festival das Famílias, no Congresso Pastoral e na Santa Missa, transmitidos para o mundo inteiro», precisa.

Durante o 10.º EMF, indica o Papa, «cada diocese poderá ser o centro de um Encontro local para as suas famílias e comunidades». «Trata-se de uma ocasião valiosa para nos dedicarmos com entusiasmo à Pastoral Familiar: esposos, famílias e pastores, todos juntos. Portanto, coragem, queridos pastores e queridas famílias, ajudem-se mutuamente para organizar encontros nas dioceses e paróquias de todos os continentes», deseja.

O evento vai realizar-se de 22 a 26 de Junho de 2022, com iniciativas globais nas dioceses católicas e em Roma, que acolhe os delegados das Conferências Episcopais e dos movimentos internacionais empenhados na Pastoral Familiar.

O cardeal D. Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (Santa Sé), assinala em comunicado enviado à Agência ECCLESIA que este “importante encontro eclesial tem recebido uma participação crescente das famílias”, acrescentando: “As milhares de pessoas que participaram das edições mais recentes, com a riqueza da sua língua, cultura e experiência, foram um sinal eloquente da beleza da família para a Igreja e para a humanidade inteira. Devemos continuar por esse caminho, procurando envolver ainda mais famílias nesta belíssima iniciativa”.

O logótipo pensado para o X Encontro Mundial das Famílias retoma a forma elíptica da colunata de Bernini, na Praça São Pedro, remetendo ao seu significado original, que é o abraço acolhedor da Igreja-Mãe de Roma e do seu bispo, abraço que inclui e envolve todos os homens e mulheres de todos os tempos.

