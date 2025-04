TRÍDUO PASCAL EM PORTUGUÊS TAMBÉM EM KÁ-HÓ

Espiritualidade sob reflexão no Centro Diocesano

Vivem-se dias de grande azáfama nas igrejas de Macau. Para hoje, amanhã e sábado estão agendadas várias cerimónias religiosas, no âmbito do Tríduo Pascal. Este ano tem início já hoje, com a Missa do Lava-Pés, presidida pelo bispo D. Stephen Lee, terminando no sábado com a Vigília Pascal. A grande novidade, no que respeita à celebração do Tríduo Pascal em língua portuguesa, é a realização de várias cerimónias na igreja de Nossa Senhora das Dores em Ká-Hó, na ilha de Coloane. Em Ano Jubilar dedicado à Espiritualidade, o Centro Diocesano volta a acolher duas sessões sobre o tema.

Como é já tradição durante o Tríduo Pascal, a paróquia da Sé Catedral volta a organizar duas manhãs dedicadas à Espiritualidade, estando as sessões agendadas para amanhã, 18 de Abril, Sexta-feira da Paixão do Senhor, e 19 de Abril, Sábado Santo.

Segundo o comentarista da Missa Dominical do passado dia 13 de Abril, «as sessões realizar-se-ão no Centro Diocesano [localizado na Rua Formosa], entre as 9:30 e o meio-dia».

NA SÉ CATEDRAL…

A Missa pela instituição do Sacerdócio, da Eucaristia e do Lava-Pés, é hoje, 17 de Abril, Quinta-feira da Ceia do Senhor, celebrada na igreja da Sé Catedral, às 18:30 horas. As confissões estão marcadas para as 17:00, 18:00, 21:00 e 22:00 horas.

Amanhã, 18 de Abril, também na Sé Catedral, haverá Via-Sacra, a partir das 15:00 horas, seguida de celebração e Procissão do Senhor Morto.

No sábado, 19 de Abril, as celebrações da Semana Santa têm lugar na igreja de São Domingos. Às 19:00 horas tem início a Vigília Pascal, durante a qual algumas crianças e jovens serão baptizadas.

Ontem, quarta-feira, o bispo D. Stephen Lee presidiu à Bênção dos Santos Óleos, em Missa Crismal celebrada às 18:00 horas, igualmente na Sé Catedral (ver fotos).

…E EM KÁ-HÓ

Ainda no que respeita às celebrações da Semana Santa, é hoje celebrada Missa da Ceia do Senhor, às 19:00 horas, na igreja de Nossa Senhora das Dores em Ká-Hó.

Amanhã, na mesma igreja, será celebrada liturgia pela Paixão do Senhor, pelas 16:00 horas; e no sábado haverá Missa no âmbito da Vigília Pascal, cujo início está marcado para as 19:00 horas.

A Missa da Ceia do Senhor, a liturgia pela Paixão do Senhor e a Missa por ocasião da Vigília Pascal são celebradas em Português e Inglês.

Na passada terça-feira, houve um momento de Adoração ao Santíssimo, também em Ká-Hó, entre as 9:30 e as 13:00 horas.

J.M.E.