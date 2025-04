IGREJA DA SÉ CATEDRAL

D. Stephen Lee pediu humildade nesta Páscoa

O bispo D. Stephen Lee recordou a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, sentado num jumento, no passado Domingo de Ramos, para exortar a fiéis a examinarem os seus próprios «desejos de poder, dinheiro e estatuto», e assim avaliarem se «alguma vez prejudicaram outros por falta de escrúpulos».

O prelado pediu à Assembleia para seguir «o exemplo de humildade de Cristo, resistir às tentações e praticar a humildade na sua vida quotidiana». «Não para realização pessoal, mas para glorificar Deus através de cada acto honroso», acentuou.

D. Stephen Lee sensibilizou todos os presentes a «reflectirem se verdadeiramente glorificam Jesus Cristo nas suas vidas», tendo lembrado que Jesus «começou o seu ministério público, enfrentando as tentações do demónio, sob a forma de poder, riqueza e influência». Alertou também que «no mundo actual o diabo continua a seduzir as pessoas com as mesmas tentações».

Na mesma ocasião, o bispo referiu a importância de «valorizar os rituais da Semana Santa, não ceder aos prazeres mundanos e não negligenciar a devoção a Cristo».

«Apelo a que examinem as vossas vidas espirituais e abracem plenamente o significado da Semana Santa», concluiu.

J.Y.