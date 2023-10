SÃO SIMÃO E SÃO JUDAS TADEU, APÓSTOLOS, SÃO CELEBRADOS A 28 DE OUTUBRO

Os amados menos falados

A paróquia da Sé Catedral inicia hoje a Novena dedicada a São Judas Tadeu. Esta tem lugar diariamente antes da reza do Terço, às 17:20 horas.

De acordo com o Martirológio Romano, no dia 28 de Outubro temos a Festa de São Simão e São Judas, apóstolos, o primeiro chamado “Cananeu” ou “Zelota”, e o segundo, “filho de Tiago” ou também “Tadeu”.

Foi o Tadeu, e não o Iscariotes, como diz João 14, 22-23, que perguntou a Jesus, na Última Ceia, porque é que ele se manifestava a eles, os apóstolos, e não ao mundo. Quem não Lhe tem amor, não guarda as Suas palavras, que provêm do Pai, respondeu Jesus.

Mas primeiro que tudo, vejamos as etimologias: Judas significa “louvor a Deus” e Tadeu “corajoso para proclamar a sua fé”. Já Simão significa “Deus ouviu o meu apelo”. São todos os nomes de origem hebraica.

São Judas Tadeu aparece em último lugar na lista dos doze apóstolos de Jesus Cristo (Mt., 10, 3, Mc., 3, 18), embora não se saiba quando ou como é que ele se tornou um dos discípulos. Lucas, por exemplo, chama-o de «Judas de Tiago» (Actos 1, 13). Também João o nomeia, ao referi-lo como «Judas, não o Iscariotes» (João 14, 22). Esta distinção tornar-se-ia necessária, pois considerava-se que Judas Iscariotes traíra Jesus. O apóstolo Judas Tadeu, “o irmão de Tiago”, era provavelmente irmão de Tiago o Menor, sendo mencionado desta forma devido à notoriedade de Tiago na Igreja primitiva: “Não é este, perguntam-se os habitantes de Nazaré, diante da fama que acompanhava Jesus carpinteiro… o irmão de Tiago e Judas?”.

Se das suas origens e processo de adesão ao grupo dos apóstolos pouco ou nada se sabe, muito sabemos sobre a vida de Judas Tadeu depois da Ascensão do Senhor e da vinda do Espírito Santo. São Judas Tadeu é um dos santos mais populares pelos inúmeros favores celestiais que os seus devotos obtêm, se lhe rezarem com fé, principalmente no sentido de conseguir um emprego ou uma casa. Santa Brígida conta nas suas “Revelações” que Nosso Senhor recomendou que quando ela quisesse obter certos favores os pedisse através de São Judas Tadeu.

A Igreja Apostólica Arménia honra São (Judas) Tadeu, juntamente com São Bartolomeu, como santo padroeiro e responsável por se ter levado o Cristianismo à Arménia. Mas noutras igrejas orientais considera-se que ele foi antes o evangelizador de África e da Grã-Bretanha. É o santo patrono das causas desesperadas e das causas perdidas na Igreja Católica Romana. Nasceu na Galileia, no Século I d.C. (porventura, no ano 10, em Caná), tendo morrido, segundo a tradição, na Pérsia (ou Edessa?), no ano 70, a 28 de Outubro.

Por que são comemorados juntos estes dois apóstolos? Segundo a tradição ocidental, como consta da liturgia romana, ele conheceu São Simão na Mesopotâmia, ainda que algumas tradições digam que foi no Egipto. Depois, diz-se que ambos pregaram durante vários anos na Pérsia e ali foram martirizados. Há um suposto relato do martírio dos dois apóstolos; mas o texto latino não parece ser anterior à segunda metade do Século VI. Este documento foi atribuído a um certo Obadias, que teria sido discípulo de Simão e Judas e por eles consagrado como o primeiro bispo da Babilónia.

São Simão ou Simão Apóstolo, natural da Galileia (Caná, Século I), foi um dos discípulos de Jesus Cristo que fazia parte do grupo dos doze apóstolos. É referido como o Cananeu, de acordo com Mateus, e como o Zelote em Lucas e nos Actos dos Apóstolos. Cananeu e Zelote, termos derivados do Aramaico e helenizados significam, entre os gregos, “zeloso”. Supõe-se por esse apelido que Simão pertenceria à seita judaica conhecida como zelotes, judeus radicais anti-romanos.

Simão, pensam alguns estudiosos, terá morrido em finais do Século I, na Jordânia. Celebram-se no mesmo dia porque segundo uma antiga tradição os dois pregaram sempre juntos a Palavra de Deus. No Breviário Romano, Simão teria pregado no Egipto, depois na Mesopotâmia e na Pérsia, com Judas Tadeu. Segundo alguns, morreu crucificado, segundo outros, foi serrado ao meio. Judas Tadeu foi decepado com um machado, que é o seu atributo iconográfico, como a serra é para Simão.

Também se pensa que estes apóstolos têm o seu nome nos dois últimos lugares da lista dos apóstolos talvez porque o primeiro teve um Simão (Pedro) mais famoso, e o outro porque o seu nome foi manchado pelo traidor. Mas pouco se fala destes santos apóstolos, tendo-se mais suposições e lendas do que certezas.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa