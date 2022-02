SANTOS PASTORINHOS DE FÁTIMA CELEBRADOS NO DOMINGO

Santidade mais perto de Lúcia

A Igreja Católica celebra os Santos Jacinta e Francisco Marto este Domingo, 20 de Fevereiro, data que assinala o falecimento de Jacinta.

A beatificação dos santos pastorinhos de Fátima, que morreram vítimas da Gripe Espanhola, deu-se a 13 de Maio de 2000, pelo Papa João Paulo II. Os dois jovens irmãos viriam posteriormente a ser canonizados pelo Papa Francisco, a 13 de Maio de 2017, por ocasião do Centenário das Aparições de Fátima.

De acordo com o Santuário, os dois nasceram em Aljustrel, pequeno lugar da paróquia de Fátima, tendo crescido num ambiente familiar modesto, numa terra agreste, pacata e isolada. É-nos dado saber que “não sabiam ler nem escrever, e pouco saberiam da geografia, da história e do pensamento do mundo que se encontrava para lá da sua serra”. O Santuário de Fátima, na breve biografia disponibilizada sobre os pastorinhos, refere que “receberam uma educação cristã muito simples, como seria de esperar no ambiente serrano em que viviam”.

PROCESSO DE BEATIFICAÇÃO DA IRMÃ LÚCIA –O processo de beatificação de Lúcia de Jesus, prima de Jacinta e Francisco, está a decorrer desde 2008. O actual postulador-geral para a causa da beatificação é o padre Marco Chiesa, da Província de Génova. A vice-postuladora é a religiosa e médica Ângela de Fátima, da congregação Aliança de Santa Maria.

Depois de várias décadas a viver no Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, a irmã Lúcia faleceu na cidade dos doutores, no silêncio da sua cela, a 13 de Fevereiro de 2005, aos 97 anos de idade.

A agência ECCLESIA noticiou em Fevereiro de 2021 que o processo de beatificação encontra-se “mais lentificado” devido à pandemia. «Não posso ir a Roma e temos outro ritmo» neste trabalho «longo» que exige «paciência» e «rigor», afirmou a vice-postuladora da causa.

Segundo a irmã Ângela – antiga postuladora da causa que levou à canonização de Jacinta e Francisco Marto –, quanto à parte da “positio” – o relatório sobre a vivência heroica das virtudes da fé – os trabalhos decorriam «ao ritmo normal». O mesmo artigo salienta que “o reconhecimento das ‘virtudes heroicas’ é um passo central no processo que leva à proclamação de um fiel católico como beato, penúltima etapa para a declaração da santidade; já para a beatificação, exige-se o reconhecimento de um milagre atribuído à intercessão do venerável”.

Em declarações à ECCLESIA, a responsável referiu-se à vidente de Fátima como «uma mulher incrível, com múltiplas facetas, com uma enorme profundidade de vida… É uma senhora a quem o mundo entra». Na ocasião, a irmã Ângela sublinhou que apesar da clausura do Carmelo de Coimbra, chegou sempre inúmera correspondência (dezenas de milhares de cartas) e foram recebidas diversas visitas, incluindo a de 48 cardeais.

A religiosa defende que todo o processo não pode ser feito com ligeireza, mas com grande responsabilidade, respeito carinho e compreensão. Trata-se de uma vida de quase cem anos, muito ligada à História do Século XX, não só mundial como da Igreja.

Pelo seu longo estudo e conhecimento, a irmã Ângela considera «a irmã Lúcia uma mulher de extraordinária santidade e que devemos aprender um dia o quanto somos devedores a esta mulher».

Miguel Augusto