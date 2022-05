QUINZENA PELA VIDA DECORRE ATÉ 23 DE MAIO

Palestras, exposições e “workshops” para todos

O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman, situado na Calçada da Vitória, acolhe amanhã uma palestra sobre os procedimentos legais para quem pretende adoptar crianças em Macau. A iniciativa acontece no âmbito da Quinzena pela Vida, que se prolonga até 23 de Maio.

O bispo D. Stephen Lee presidiu, no passado dia 7 de Maio, nas instalações do Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman (CCAPCN), à inauguração da exposição “O Amor que Fez o Homem”, certame que pautou o arranque da Quinzena Pela Vida.

Patente ao público até 23 de Maio, a mostra “ilustra as origens da vida, com informação médica relevante e conhecimentos científicos no contexto das crenças católicas”, explica a Comissão Diocesana para a Vida, numa nota de Imprensa. A exposição, que conta com visitas guiadas aos sábados e Domingos, oferece aos visitantes a oportunidade para embarcar “numa viagem fantástica pela forma como a vida é criada, desde o momento da concepção ao nascimento do bebé”, complementa a entidade organizadora.

No discurso que proferiu na ocasião, D. Stephen Lee lembrou que «cada uma das etapas da vida são belas e preciosas». O prelado defendeu ainda que as deficiências físicas não colocam em causa a dignidade humana e apelou à protecção e defesa da vida.

Para além de acolher a exposição, no mesmo dia o Centro de Cultura foi também palco da primeira de três palestras promovidas pela Comissão Diocesana para a Vida e por organizações como a Associação dos Familiares Encarregados dos Deficientes Mentais de Macau, a Associação Promotora de Aleitamento e Cuidados Infantis de Macau, o Centro do Bom Pastor ou o Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social. Na primeira palestra, intitulada “Planeamento Familiar e Saúde”, três profissionais do sector da saúde discutiram, entre outras questões, o planeamento familiar, a gestação e a amamentação.

A adopção e os procedimentos legais que a norteiam dão o mote para a segunda palestra, marcada para este sábado. Representantes do Instituto de Acção Social e do Centro do Bom Pastor vão explicar os procedimentos de candidatura para adopção de uma criança e abordar os mecanismos de apoio com que são contempladas as mães solteiras e as famílias monoparentais na RAEM.

A terceira e última palestra dinamizada pela Diocese está agendada para 21 de Maio e irá discutir os cuidados pré e pós-natais. Cinco profissionais do sector dos serviços de aconselhamento vão abordar questões e problemáticas como a adaptação emocional à gravidez, o desenvolvimento infantil ou o acompanhamento de pais e famílias que têm ao seu cuidado crianças com deficiências de natureza intelectual.

No mesmo dia, o Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman promove um “workshop” de pintura destinado a crianças com idades compreendidas entre os três e os seis anos. O objectivo da iniciativa é o de promover a expressão artística como forma de veicular e incentivar o diálogo e a partilha.

M.C.