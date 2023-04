PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA A 13 DE MAIO

Relíquias dos pastorinhos vão estar em exposição

As relíquias dos videntes da Cova da Iria que foram oferecidas pela Fundação Francisco e Jacinta Marto à paróquia de Nossa Senhora de Fátima vão estar expostas, na igreja de São Domingos, entre 4 e 13 de Maio. A igreja vai acolher, já a partir da próxima quinta-feira, a tradicional Novena à Virgem do Rosário de Fátima.

A igreja de São Domingos vai acolher, já a partir de quinta-feira, a tradicional Novena em honra de Nossa Senhora de Fátima. Ao longo de nove dias, entre 4 e 12 de Maio, católicos de diferentes comunidades vão rezar em Português e Cantonense pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores e pela santificação da comunidade cristã.

Este ano, pela primeira vez, a Novena constitui também uma oportunidade para venerar as relíquias de São Francisco e de Santa Jacinta Marto que foram oferecidas, no ano passado, à paróquia de Nossa Senhora de Fátima. A informação foi transmitida a’O CLARIMpor fonte da direcção da entidade responsável pela organização da Novena, a Congregação de Nossa Senhora de Fátima. As relíquias – dois fragmentos dos caixões em que os dois videntes foram sepultados – vão estar em exposição na igreja de São Domingos durante a Novena. A possibilidade dos cimélios acompanharem a imagem de Nossa Senhora de Fátima pelas ruas de Macau até à Ermida da Penha também está em cima da mesa.

«Pedimos emprestadas as relíquias de São Francisco e de Santa Jacinta para colocarmos na igreja de São Domingos durante a Novena. Gostávamos também de poder transportar as relíquias durante a procissão até à Ermida da Penha», explicou a mesma fonte. «O pároco de Nossa Senhora de Fátima já aceitou o nosso pedido e vai emprestar-nos as relíquias. Durante toda a Novena, a realizar na igreja de São Domingos, as relíquias vão estar expostas. Vamos, obviamente, arranjar um lugar propício para as colocar, até porque são muito preciosas. Também gostávamos de levar as relíquias para a procissão, mas esta é uma possibilidade que ainda não está completamente garantida», acrescentou.

Com uma história que se prolonga por mais de um século, a devoção a Nossa Senhora do Rosário de Fátima está bem enraizada em Macau e a prova é a grande adesão que a Novena suscita ano após ano, tanto da parte da comunidade católica chinesa, como da parte da comunidade de língua portuguesa. «Isto acontece porque a Novena é já uma tradição e, como tal, a participação dos fiéis também é uma tradição. Considero até que esta devoção é hoje maior na parte chinesa. Eu nunca contei o número dos que participam, mas a Novena é muito participada. Talvez a comunidade portuguesa ou a comunidade macaense, devido à hora a que a Novena decorre, principalmente durante os dias da semana, não possa participar porque está a trabalhar», referiu a fonte ouvida pel’O CLARIM.

A exemplo do que sucedeu noutros anos, a Novena de Nossa Senhora de Fátima é celebrada em momentos distintos do dia por parte das duas comunidades. Para a comunidade católica chinesa, a Novena é um exercício matinal de espiritualidade, ao passo que os católicos que rezam em Português são convidados a tomar parte na caminhada de preparação para o 13 de Maio ao final da tarde: «Como é costume, a Novena vai decorrer entre 4 e 12 de Maio. Termina na véspera do 13 de Maio, dia em que se celebra a festa de Nossa Senhora de Fátima e em que a procissão sai à rua. Deus queira que este ano consigamos fazer a procissão. Todos os dias, da parte da manhã, a partir das sete horas e 45 começa a Novena em Chinês. Reza-se primeiro as orações da Novena, depois celebra-se a Missa, e depois da Missa reza-se o Terço. Este é o programa para a Novena em língua chinesa». Já a Novena em Português, tem lugar à tarde: «A Novena começa às cinco horas da tarde com a reza do Terço, as orações da Novena e a Missa. A Missa é celebrada por volta das seis horas, mas começamos a rezar o primeiro Terço a partir das cinco».

Ao fim de três anos em que a celebração da Festa de Nossa Senhora de Fátima – a exemplo do que sucedeu com outras celebrações católicas em Macau – foi suspensa devido à pandemia de Covid-19, as comemorações do 13 de Maio e da primeira aparição da Virgem Maria aos três pastorinhos na Cova da Iria devem ser este ano assinaladas sem constrangimentos, com a habitual procissão que liga a igreja de São Domingos à Ermida da Penha a percorrer – e a abençoar – de novo as ruas de Macau.

No sábado, 13 de Maio, a Missa Solene da Festa de Nossa Senhora de Fátima, agendada para as 16:00 horas, será presidida por D. Stephen Lee. O bispo de Macau vai depois liderar a procissão, com destino à Ermida da Penha, onde irá abençoar toda a população de Macau, depois de cumprida a consagração a Nossa Senhora de Fátima.

A Congregação de Nossa Senhora de Fátima espera um mar de gente nas ruas para acompanhar a imagem da Virgem na peregrinação pelas artérias de Macau. «Pela experiência que tivemos na procissão do Senhor dos Passos, este ano tivemos muitas pessoas, inclusivamente pessoas que vieram de fora. Vieram de Hong Kong e do interior da China. Tendo isso em conta, esperamos que, ao fim de três anos sem procissão, esta seja muito participada. Como bem sabemos, nos últimos três anos tivemos de fazer a procissão de carro. Levámos a imagem de Nossa Senhora de carro entre a igreja de São Domingos até à Penha. Mas este ano vamos voltar a caminhar. Vamos percorrer todas as ruas», concluiu a fonte por nós contactada.

A Congregação de Nossa Senhora de Fátima (ou das Filhas de Maria) foi constituída no longínquo ano de 1929.

Marco Carvalho