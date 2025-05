PAPA FRANCISCO DIRIGIU PALAVRA DE INCENTIVO A FIÉIS DE MACAU EM 2016

«Continuate!»

Continuam a chegar a’O CLARIM alguns testemunhos pessoais de encontros tidos com o Papa Francisco ao longo do seu Pontificado. Hoje partilhamos com os leitores mais um desses momentos. Neste, em específico, o Santo Padre lançou um repto a alguns fiéis de Macau.

«Continuate!» – continuar, prosseguir. Foi deste modo, com apenas uma palavra em Latim, que o Papa Francisco incentivou os membros da Congregação de Nossa Senhora de Fátima a continuarem o trabalho que vêm realizando em Macau, desde a sua implantação no território.

Corria o ano de 2016. Uma delegação, em representação da Congregação de Nossa Senhora de Fátima, deslocou-se ao Vaticano, mas concretamente à Casa de Santa Marta, a fim de ser recebida por Francisco.

Para que o encontro fosse uma realidade, muito contribuiu a ajuda do Movimento dos Focolares, também presente em Macau há várias décadas.

«Sempre sorridente, com olhar meigo», começou por nos relatar por um elemento da referida delegação, «o Papa recebeu-nos em Santa Marta. Primeiro, participámos na Missa diurna, também em Santa Marta, e depois então fomos recebidos pelo Papa. Oferecemos-lhe uma réplica da fachada das Ruínas de São Paulo e dele recebemos umas pequenas lembranças».

Dado que o ano de 2016 foi dedicado à Divina Misericórdia, o encontro com Sua Santidade ganhou um significado especial: «No final da Missa diurna, quando nada o fazia prever, o Papa ajoelhou-se ao nosso lado e rezámos juntos. Nunca nos sentimos tão abençoados por Deus como naquele momento».

Durante a conversa que manteve com a delegação de Macau, o Papa Francisco foi sendo informado acerca do trabalho desenvolvido pela Congregação de Nossa Senhora de Fátima em Macau, antes e após a criação da RAEM.

Como não podia deixar de ser, um dos principais temas falados durante o encontro foi a devoção dos fiéis do território a Nossa Senhora de Fátima e a importância para Macau das comemorações do Centenário das Aparições de Fátima, que iriam ter lugar a 13 de Maio do ano seguinte (2017).

Foi após ouvir os testemunhos de devoção e entrega de uma vida à causa mariana, que Francisco proferiu a palavra “Continuate”. «Depois de nos ouvir atentamente e de nos questionar, olhou-nos nos olhos e disse confiante: ‘Continuate!’ – uma palavra apenas, mas o suficiente para sentirmos uma enorme força interior para continuarmos; para prosseguirmos com o trabalho que vimos realizando há vários anos».

Mais do que garantir a devoção à Mãe de Jesus, o grande desafio que hoje se coloca à Congregação de Nossa Senhora de Fátima é a sua própria continuidade. A receita para o conseguir está mais do que identificada, mas é difícil de concretizar: «A participação de mais jovens na Congregação».

Embora admita que desde os anos de pandemia de Covid-19 tem-se registado uma maior participação de jovens na vida da Igreja Católica em Macau, o nosso interlocutor considera essencial «sensibilizar os jovens para a importância de preservar a herança histórica e cultural de Macau, sendo que esta tarefa passa pela manutenção das tradições e dos costumes enraizados na região pela Igreja Católica».

Actualmente, a Congregação de Nossa Senhora de Fátima ultima os preparativos para as celebrações da Novena e Festa de Nossa Senhora de Fátima em Macau, agendadas para o período entre 4 e 13 de Maio (ver anúncio publicado nesta página).

Mais uma vez, o ponto alto das celebrações é a “peregrinação da igreja de São Domingos até à ermida da Penha” e a “bênção do Santíssimo Sacramento a toda a população de Macau”.

Por forma a manter a tradição de estar sempre presente nos grandes acontecimentos de fé promovidos pela Igreja Católica, a Congregação de Nossa Senhora de Fátima vai voltar este ano a fazer-se representar no Vaticano, no âmbito do Ano Jubilar da Misericórdia. A deslocação à Santa Sé está marcada para este mês.

José Miguel Encarnação