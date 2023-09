PAPA ANUNCIOU LANÇAMENTO PARA A FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Laudato si’, parte 2

O Papa Francisco anunciou, na passada quarta-feira, que quer publicar a segunda parte da Encíclica Laudato si’, onde actualiza as questões sobre o cuidado com a Criação, no dia 4 de Outubro, Festa de São Francisco de Assis e encerramento do “Tempo da Criação”.

«Depois de amanhã [hoje], 1 de Setembro, celebramos o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, inaugurando o “Tempo da Criação” que se prolongará até 4 de Outubro, Festa de São Francisco de Assis. Nessa data, tenciono publicar uma Exortação, uma segunda Laudato si’», disse o Papa na Sala Paulo VI, no Vaticano.

No dia 21 de Agosto, o Papa revelouque estava a escrever «uma segunda parte da Laudato si’ para a actualizar com os problemas actuais», na audiência a uma delegação de advogados de países membros do Conselho da Europa.

O Papa Francisco publicou a sua Encíclica Laudato si’, um documento social e ecológico, em 2015; cinco anos depois (18 Junho 2020), o Vaticano apresentou um “manual” de aplicação deste documento, com mais de duzentas recomendações em defesa do ambiente e da vida humana.

Na audiência pública de quarta-feira, a partir da sua mensagem para a celebração do Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, Francisco afirmou que devemos «estar ao lado das vítimas da injustiça ambiental e climática». «Esforçando-nos para pôr fim à guerra sem sentido contra nossa Casa Comum, exorto todos a trabalharem e rezarem para que ela volte a abundar em vida», acrescentou.

A partir de hoje, Igrejas e comunidades cristãs de todo o mundo vão unir-se para uma nova edição do “Tempo da Criação”, este ano com o tema “Que a Justiça e a Paz Fluam”, uma celebração ecuménica anual de oração e acção ecológica que começa com uma celebração ecuménica e vai terminar na Festa de São Francisco de Assis.

Francisco alertou para a «guerra sem sentido» contra o ambiente, com particular preocupação para a destruição dos recursos hídricos, lembrou as «vítimas da injustiça ambiental e climática» e apontou os «efeitos desta guerra» contra a natureza «em muitos rios que estão a secar».

In ECCLESIA