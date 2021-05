PANDEMIA ADIA ACTIVIDADES DO GELMAC FORA DE MACAU

Todos para Coloane!

O Verão prometia, mas os planos dos escuteiros lusófonos de Macau acabaram por esbarrar nos espigões da pandemia. O GELMac tencionava organizar um acampamento de sobrevivência em Hong Kong e enviar um grupo ao Bornéu para escalar o Monte Kinabalu. No início do mês houve acampamento, em dose dupla, na ilha de Coloane.

O Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) deu as boas-vindas ao tempo quente com dois acampamentos no início do mês. «As actividades decorreram em locais diferentes e tiveram como alvo diferentes secções do agrupamento», disse a’O CLARIM um dos dirigentes do movimento escutista católico do território.

As duas iniciativas tiveram lugar no primeiro fim-de-semana de Maio, com os Lobitos a acampar na Casa Ricci, na estância balnear de Cheoc Van, e os Exploradores a montar tenda a alguns quilómetros de distância, no Centro de Formação Juvenil D. Bosco, em Ká-Hó. «Aproveitando o fim-de-semana prolongado de 1, 2 e 3 de Maio, o GELMac levou a cabo dois acampamentos. Um para os Lobitos, nos dias 1 e 2, na Casa Ricci, e outro para os Exploradores, nos dias 1, 2 e 3, no Centro de Formação Juvenil D. Bosco, em Ká-Hó», explicou Armindo Vaz, dirigente do GELMac.

As iniciativas foram conduzidas em separado com o propósito de «melhor adaptar o programa de cada acampamento» às expectativas das crianças que militam nas diferentes secções. A solução permitiu que Exploradores e Pioneiros pudessem usufruir de uma actividade com nuances mais radicais, como escalada ou um jogo de orientação nocturna. «Os mais velhos, os Exploradores e os Pioneiros, vinham solicitando que os programas dos acampamentos fossem mais adaptados e a experiência acabou por correr bem», disse Armindo Vaz, acrescentando: «Desta forma, foi possível promover actividades mais radicais, que não eram muito adequadas para os Lobitos. Algumas, como Jogo Nocturno, foram um pouco duras, mas acabaram por ser ultrapassadas com sucesso. Na avaliação final, foi giro verificar que todos estavam ansiosos por saber para quando está marcado o próximo acampamento».

O próximo acampamento poderia até estar ao virar da esquina, não fosse a pandemia de Covid-19 continuar a melindrar o quotidiano do território. No plano de actividades do GELMac para o corrente ano estavam previstas iniciativas em Hong Kong e no Bornéu, entretanto adiadas até que despontem melhores dias. «Para este Verão tínhamos programado um acampamento de sobrevivência em Hong Kong e a subida do Monte Kinabalu. Infelizmente a situação epidémica mundial que se vive não permite que se realizem estas actividades», lamentou Armindo Vaz. «Infelizmente vão ter que ficar para o pós-Covid. No entanto, vamos tentar fazer uma espécie de acampamento de sobrevivência aqui em Macau», concluiu o responsável.

Marco Carvalho