OUTUBRO, MÊS DO SANTO ROSÁRIO

Oração dada pela Virgem Santíssima

No mês de Outubro, que amanhã inicia, a Igreja celebra o Santo Rosário, uma oração querida por muitos santos ao longo da história e divulgada por São Domingos de Gusmão, a pedido da Santíssima Virgem Maria. Em Fátima, Nossa Senhora reafirmou a sua importância, tendo-se intitulado como “a Senhora do Rosário”, a 13 de Outubro de 1917.

Segundo a Acidigital, na História, antigamente, os romanos e gregos costumavam coroar com rosas as imagens que representavam os seus deuses, como símbolo da oferta dos seus corações. A palavra “rosário” significa “coroa de rosas”.

Seguindo essa tradição, as mulheres cristãs levadas ao Coliseu Romano, para serem martirizadas, usavam coroas de rosas nas suas cabeças, como símbolo da alegria e da entrega dos seus corações para irem ao encontro de Deus. Estas rosas eram recolhidas à noite pelos cristãos, que rezavam uma oração ou um Salmo pelo eterno descanso das mártires.

A Igreja recomendou rezar o Rosário, com a recita dos 150 Salmos de David, mas só o faziam as pessoas cultas e não a maioria dos fiéis. Diante dessa realidade, sugeriu-se que aqueles que não sabiam ler substituíssem os Salmos por 150 Avé Marias, divididas em quinze dezenas. Este “rosário” era conhecido como “o saltério da Virgem”.

ORIGEM DO SANTO ROSÁRIO –São Luís Maria Grignion de Montfort fala-nos da origem do Santo Rosário no livro “O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário”. Diz-nos que foi somente no ano de 1214 que a Santa Madre Igreja recebeu o Rosário na sua forma actual. Ele foi dado à Igreja por São Domingos de Gusmão que o recebeu da Bem-aventurada Virgem Maria como um meio poderoso para converter os albigenses e outros pecadores. São Luís de Montfort refere que a história de como São Domingos o recebeu está escrita no livro “De Dignitate Psalterri”, do Bem-aventurado Alano de La Roche, padre dominicano francês e apóstolo do Santo Rosário.

O ROSÁRIO NA VITÓRIA DA BATALHA DE LEPANTO –Passados alguns séculos, a 7 de Outubro de 1571, aconteceu a batalha naval de Lepanto, quando o Cristianismo foi ameaçado pelos turcos. Frente ao perigo iminente, alguns dias antes, o Papa São Pio V pediu aos fiéis que rezassem o Rosário, intercedendo pelas forças cristãs.

A história conta que o Pontífice estava em Roma, quando de repente se levantou e anunciou que sabia que a frota cristã havia triunfado. Em Acção de Graças, atribuiu a festa de Nossa Senhora das Vitórias ao dia 7 de Outubro. Um ano depois, Gregório XIII mudou o nome da festa para Nossa Senhora do Rosário e determinou que fosse celebrada no primeiro Domingo de Outubro. Actualmente, celebra-se a 7 de Outubro.

Durante vários séculos os fiéis rezaram o Rosário, sendo este dividido em três mistérios: “Gozosos”, “Dolorosos” e “Gloriosos”. Entretanto, em Outubro de 2002, foi apresentada a Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, na qual São João Paulo II acrescentou à oração do Rosário os “Mistérios Luminosos”, centrados na vida pública de Jesus.

Em Outubro de 2016, o Papa Francisco afirmou: «A oração do Rosário acompanha-me sempre… também é a oração dos simples e dos santos… é a oração do meu coração».

Miguel Augusto com Acidigital