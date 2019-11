Oito dias, 120 curtas em competição

“SOUND & IMAGE CHALLENGE INTERNATIONAL FESTIVAL 2019” TEM LUGAR ENTRE 3 E 10 DE DEZEMBRO.

À semelhança do que vem acontecendo desde a sua criação, a edição de 2019 do Sound & Image Challenge International Festival volta a realizar-se no Teatro Dom Pedro V, estando agendada para o período de 3 a 10 de Dezembro.

Segundo uma nota de Imprensa enviada às redacções, este ano assinala-se o “10.º aniversário do Sound & Image Challenge, que foi lançado como concurso de audiovisual a 4 de Dezembro 2010, perspectivando a criação de um festival de curtas-metragens. A primeira edição do Festival foi realizada em 2015 no Teatro Dom Pedro V, onde tem sido realizado, anualmente”.

A mesma nota refere que “este Festival é já uma identidade de interesse relevante na cena cultural de Macau, vindo a afirmar-se como tal, localmente e internacionalmente, através do desempenho importante de divulgação dos mais recentes temas e estéticas cinematográficas locais e mundiais”, no que respeita a curtas-metragens.

A lista de produções candidatas aos prémios SHORTS e VOLUME do Sound & Image Challenge International Festival 2019 é composta por 112 filmes e oito vídeos musicais. Os 112 filmes (curtas metragens) totalizam 63 ficções, 26 animações e 23 documentários. Estes concorrem aos prémios do Festival e da categoria correspondente, sendo que o público poderá eleger o filme vencedor do prémio “Escolha da Audiência”, através de voto presencial. Os restantes prémios têm as seguintes designações: Melhor Filme do Festival, Melhor Ficção, Melhor Animação, Melhor Documentário, Melhor Identidade Cultural de Macau e Melhor Entrada Local. Dentro da categoria dos filmes de Ficção, foram nomeados catorze finalistas para os seis Prémios de Prestígio: Melhor Cinematografia, Melhor Realizador, Melhor Música, Melhor Design de Som, Melhor Edição, Melhor Efeitos Visuais.

Quanto aos prémios VOLUME 2019, há oito finalistas candidatos a Melhor Vídeo Musical, Melhor Canção e Melhor Efeitos Visuais.

De acordo com a organização, no âmbito do 10.º aniversário do Sound & Image Challenge haverá “uma edição excepcionalmente alargada que irá exibir ao público 194 filmes e vídeos musicais, nomeadamente os vencedores de 2010 a 2018; filmes convidados da Dinamarca, Guiné-Bissau, Lituánia, Macau, Suécia, Ucrânia; e oito filmes realizados por mulheres do Sri Lanka”.

A programação deste ano inclui ainda três “MasterClasses em Ficção e Animação sobre técnicas de realização, produção e efeitos visuais, pelos realizadores Lanka Bandaranayake (Sri Lanka), Måns Berthas (Suécia) e Julien Dykmans (França); conversas após a visualização dos filmes; um encontro público com o Júri; e um passeio a pé pelos locais de filmagens de outrora”.

O Júri deste ano é formado por Andra Tévy (França), Benjamin Hodges (Estados Unidos), Carlos Sena Caires (Portugal), David Roualt (França), João Brochado (Portugal), João Cordeiro (Portugal), Cristiano Costa Pereira (Portugal), Lanka Bandaranayake (Sri Lanka), Lorence Chan (Macau), Malte Stein (Dinamarca), Maxim Bessmertny (Rússia), Ricardo Mata (Portugal), Rodrigues Meireles (Brasil), Saki Farzana (Bangladesh), Yves Sonolet (França). No Grande Júri estão João Francisco Pinto (Portugal), Julien Dykmans (França), Mäns Berthas (Suécia), Lok Kong (Macau), Miguel Khan (Macau) e Ray Granlund (Estados Unidos).

Estes ano os filmes em exibição são “made in” Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos, Estónia, França, Grécia, Guiné-Bissau, Holanda, Hong Kong, Hungria, Índia, Indonésia, Inglaterra, Irão, Israel, Itália, Japão, Macau, Malásia, Moldávia, Paquistão, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Rússia, Srilanka, Suécia, Suíça, Taipei, Turquia, Ucrânia, Venezuela e Vietname.

“Agradecemos profundamente a confiança e o apoio das seguintes entidades patrocinadoras: Fundação Macau, Instituto Cultural de Macau, Associação dos Proprietários do Teatro Dom Pedro V, Fundação Oriente, Universidade de São José, Banco Nacional Ultramarino, Universidade de Macau, Casa de Portugal em Macau e Fundação Rui Cunha”, refere a nota de Imprensa, acrescentando ainda que “sem o apoio incondicional da Comunicação Social [o Festival] não chegaria à população local e internacional”. Por isso a organização agradece ao “Jornal Tribuna de Macau, Hoje Macau, Lusa, Macau Daily Times, Macau Post Daily, O Clarim, Plataforma, Ponto Final, e aos canais de televisão e rádio em chinês e português da TDM (Teledifusão de Macau)”.

Os filmes em competição são apenas exibidos uma vez. “Contamos com a participação do público que terá uma experiência única e irrepetível”, conclui a nota de Imprensa.

A Redacção