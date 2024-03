MOSTRA ESTEVE PATENTE ATÉ 18 DE MARÇO

Taiwan recebeu exposição sobre Milagres Eucarísticos

A Exposição Internacional de Milagres Eucarísticos esteve patente ao público até à passada segunda-feira, na Universidade Católica Fu Jen, em Taiwan. A iniciativa pautou o início de uma colaboração mais estreita entre a Associação Católica Cultural de Macau e a maior das Universidades privadas da Formosa.

Depois de Macau, Taiwan. A Universidade Católica Fu Jen, em Nova Taipé, tornou-se, no início da passada semana, a segunda paragem asiática da Exposição Internacional de Milagres Eucarísticos, mostra idealizada pelo Beato Carlo Acutis, jovem italiano que morreu em 2006, vítima de leucemia, com apenas quinze anos.

Traduzida em cinco idiomas e apresentada um pouco por todo o mundo, a Exposição chegou à Formosa pela mão da Associação Católica Cultural de Macau (ACCM), que se associou à maior das Universidades privadas de Taiwan para dinamizar a iniciativa. Inaugurada a 12 de Março, no átrio do edifício Cardeal Paul Shan, esteve patente ao público até 18 de Março.

A cerimónia de inauguração foi presidida por Francis Yi Chen-Lan, actual presidente da Universidade Católica Fu Jen e levou a directora executiva da Associação Católica Cultural de Macau, Joni Cheng, a Nova Taipé. No discurso que proferiu na ocasião, o professor Francis Yi lembrou o legado vanguardista de Carlo Acutis, por ter sido pioneiro na utilização da informática para documentar e divulgar os milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja. O dirigente elogiou os esforços envidados pelo adolescente italiano “na utilização da tecnologia moderna para difundir a Boa Nova”, adianta a Associação Católica Cultural, numa nota de Imprensa.

Na inauguração da Exposição Internacional de Milagres Eucarísticos esteve também o padre Francis King, director do Programa de Bacharelato em Estudos Católicos da Universidade de Fu Jen. O sacerdote louvou o exemplo de Carlo Acutis e abriu a porta a novas colaborações entre a instituição de Ensino Superior e a Associação Católica Cultural de Macau. “A Exposição Internacional de Milagres Eucarísticos no Mundo pauta o início da colaboração entre o Programa de Bacharelato em Estudos Católicos da Universidade Católica Fu Jen e a ACCM. A Exposição oferece a todos a oportunidade de compreenderem que Jesus Cristo não é apenas uma figura histórica, que Ele é Deus vivo e que está connosco o tempo todo”, argumentou o padre Francis, citado pelo mesmo comunicado.

Bem acolhida por todo o planeta, a Exposição Internacional dá a conhecer os milagres eucarísticos oficialmente reconhecidos pela Igreja e explora as relações e influências entre a cultura católica e a ciência contemporânea, colocando particular ênfase nas realidades que a ciência humana não consegue justificar e que estão para além do alcance da investigação científica.

M.C.