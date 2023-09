MISSA NA IGREJA DO CARMO ASSINALA ARRANQUE DO NOVO ANO ESCUTISTA

GELMac reabre secção de Pioneiros

A reabertura da secção de Pioneiros é a grande novidade do Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau para o novo ano escutista. O Agrupamento vai retomar as actividades a 8 de Outubro, com a participação na Missa Dominical da igreja de Nossa Senhora do Carmo, na ilha da Taipa.

O Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) inicia o novo ano escutista, a 8 de Outubro, com um procedimento que já se tornou tradição: a participação na Missa Dominical da igreja de Nossa Senhora do Carmo.

Ao contrário do que tem sido a prática regular nos últimos anos, o arranque do novo ciclo de actividades da filial número 341 do Corpo Nacional de Escutas (CNE) está agendado para a manhã de Domingo e não para sábado, com o acolhimento aos escuteiros e a apresentação dos novos membros das secções que integram o Agrupamento. A grande novidade do GELMac é a reabertura da secção de Pioneiros, após um breve período em que permaneceu inoperante. «Vamos fazer a recepção aos escuteiros, a novos elementos. Vamos também brincar um bocadinho: vamos ter jogos, canções e outras actividades e, depois, seguimos em Agrupamento para a igreja do Carmo, onde iremos participar na Eucaristia. Reservamos a manhã de Domingo [8 de Outubro]para o reinício das actividades», explicou Nélson António, em declarações a’O CLARIM, tendo ainda revelado: «Vamos reabrir a secção de Pioneiros e vamos ter as três secções a funcionar. Esperamos ter um ligeiro aumento no número de escuteiros em relação aos que tínhamos no ano passado. Essa é mesmo a grande novidade para este ano. Não vai ser possível abrir inscrições para a primeira e segunda secções. Só vamos abrir inscrições para jovens com idade igual ou superior a catorze anos de idade», acrescentou o chefe de Agrupamento do GELMac.

Este ano estão inscritas 28 crianças nos Lobitos e 24 nos Exploradores. A secção de Pioneiros e a única para a qual continuam abertas as inscrições. «Estamos a tentar cativar jovens um pouco mais velhos, até porque no ano passado não tínhamos escuteiros em número suficiente para constituirmos a secção de Pioneiros. Foi a primeira vez em 25 anos que não tivemos secção de Pioneiros. Este ano temos crianças e jovens que transitaram dos Exploradores para os Pioneiros e alguns outros que tinham ficado em “standby” no ano passado; vamos juntar todos estes jovens e reabrir a secção de Pioneiros», disse Nélson António.

Outra novidade é o reforço da cooperação com a Associação de Escoteiros de Macau e com outros representantes do movimento escutista na Região. A aposta vai permitir a realização de actividades fora das fronteiras do território, sendo que a primeira está já agendada para o início de Dezembro. «No final de Outubro vamos ter o nosso primeiro acantonamento. Não montamos campo, não montamos tenda, mas vamos ficar acantonados, num espaço onde pernoitamos. Fazemos as actividades normais como se fosse um acampamento, mas estamos acantonados. É a primeira grande experiência deste ano, que serve de preparação para o grande acampamento que vamos ter em Hong Kong, nos dias 8, 9 e 10 de Dezembro», concluiu o dirigente.

M.C.