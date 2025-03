MEMORANDO PERMITE TROCA DE ESTUDANTES ENTRE MACAU E TAIWAN

USJ e Universidade Fu Jen assinam acordo de intercâmbio

A Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José e a Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Católica Fu Jen, em Taiwan, assinaram um acordo que prevê o intercâmbio de estudantes e o reforço da cooperação académica entre as duas instituições de Ensino Superior. O protocolo prevê que os alunos da USJ possam estudar do outro lado do Estreito durante um ou dois semestres.

O memorando agora assinado é o resultado de um processo de aproximação institucional, iniciado em Outubro de 2024, quando o padre Cyril Law, director da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José, visitou as instalações da instituição de Ensino Superior de Taiwan. A deslocação a Taipé serviu, entre outros aspectos, para discutir os fundamentos de um acordo que pudesse possibilitar o intercâmbio dos alunos das licenciaturas em Estudos Católicos ministradas por ambas as entidades.

O memorando, entretanto oficializado, vai permitir que os alunos da Universidade de São José possam estudar em Taiwan durante um ou dois semestres e que os estudantes do outro lado do Estreito possam prosseguir os estudos na RAEM durante período idêntico.

«No que toca ao acordo de intercâmbio com a Universidade de Fu Jen, a colaboração com a Faculdade de Ciências Sociais pode ser explicada com o facto das licenciaturas em Estudos Religiosos e em Estudos Católicos serem ministrados por aquela faculdade. Os termos do acordo prevêem que os alunos de Filosofia e de Estudos Religiosos da Universidade de São José possam ser – mediante recomendação – admitidos para estudar durante um ou dois semestres na Universidade Fu Jen. O mesmo acontece com os alunos da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Fu Jen, que vão poder estudar na USJ durante um ou dois semestres», confirmou o padre Cyril Law, em declarações a’O CLARIM.

O memorando, que representa um novo marco na cooperação entre as duas faculdades, promove a interacção académica e cultural entre as instituições, sem que os alunos sejam financeiramente penalizados. A iniciativa não comporta o pagamento de propinas ou taxas administrativas junto da Universidade de acolhimento, assegurou o director da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da USJ.

«Os estudantes de ambas as Universidades que venham a participar no intercâmbio não terão que pagar taxas de inscrição na Universidade de acolhimento. Terão apenas que custear as despesas com viagens, acomodação e com a sua subsistência diária. As disciplinas em que os alunos de intercâmbio se venham a matricular terão, no entanto, que ser pré-aprovadas pelos coordenadores dos cursos. O intercâmbio estudantil poderá materializar-se já a partir do próximo Outono, se houver alunos interessados», referiu o padre Cyril Law.

M.C.