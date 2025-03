MAIS DE UMA CENTENA DE DADORES ADERIRAM À INICIATIVA

Rotários promoveram recolha de sangue

Mais de cem pessoas responderam ao apelo dos oito clubes rotários de Macau e associaram-se à campanha de recolha de sangue que decorreu no passado sábado, no Nova Mall, superfície comercial localizada no centro da Taipa.

No total, foram 110 os dadores de ambos os sexos e de quase todas as idades que participaram na iniciativa, uma das mais emblemáticas promovidas anualmente pelos rotários do território. O número revela um aumento de 37 por cento face a 2024, ano em que a colheita de sangue contou com a adesão de cerca de oitenta dadores.

Organizado em estreita colaboração com o Centro de Transfusões de Sangue, o Dia de Doação de Sangue do Movimento Rotário teve este ano um foco particular na juventude, com os organizadores do certame a deixarem um apelo aos estudantes universitários e do Ensino Secundário, para que se tornem dadores regulares de sangue.

De acordo com os dados mais recentes, publicados pela Direcção dos Serviços de Saúde, o número de novos dadores está em queda acentuada desde 2018, ano em que corresponderem a trinta por cento do número total de dadores.

O declínio, explicam os organizadores da iniciativa, deve-se principalmente à queda do número de dadores entre a população estudantil. O número de estudantes universitários que participaram nas campanhas de recolha organizadas pelo Centro de Transfusões de Sangue recuou 3,5 por cento em 2024. Entre os estudantes do Ensino Secundário, a quebra é ainda mais significativa, com o número de dadores a recuar de nove por cento para dois por cento, no período de uma década.

No ano passado, um total de treze mil 740 pessoas doaram sangue. O montante esconde uma quebra de mais de três por cento face a 2023. Dos quase catorze mil dadores que se associaram às campanhas de colheita promovidas pelas autoridades da RAEM, dois mil 899 doaram sangue pela primeira vez. A fasquia é 13,6 por cento inferior à registada durante os doze meses de 2023.

O Dia da Dádiva de Sangue do Movimento Rotário foi levado a cabo pela primeira vez em 2001, por iniciativa de Alfredo Ritchie, médico macaense já falecido que à época presidia aos destinos do Rotary Club de Macau. A campanha, que tem como objectivo principal a perspectiva de que “dar sangue, é dar vida”, tornou-se posteriormente um projecto abrangente, compartilhado pelos oito clubes rotários de Macau: Rotary Club de Macau, Rotary Club de Hou Kuong, Rotary Club de Macau Central, Rotary Club das Ilhas de Macau, Rotary Club da Guia, Rotary Club da Amizade, Rotary Club da Penha e Rotary Club da Pérola Oriental.

Marco Carvalho

