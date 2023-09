MACAU RECEBE SIMPÓSIO INTERNACIONAL EM NOVEMBRO

USJ debate Inovação Aberta em Portugal e no Brasil

Fortaleza acolheu, na semana passada, a primeira etapa de um Simpósio Internacional de Inovação Aberta promovido pela Universidade de São José em parceria com entidades locais. No final do mês é a vez de Lisboa receber a iniciativa.

Trata-se de uma iniciativa com contornos pouco habituais. A cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, acolheu na passada sexta-feira, 25 de Agosto, a etapa brasileira do Simpósio Internacional de Inovação Aberta, um evento promovido pela Universidade de São José (USJ) em parceria com instituições universitárias e de investigação científica de Portugal e do Brasil.

Criado por Henry Chesbrough, professor da Universidade de Berkeley, o conceito de “Inovação Aberta” remete para um modelo descentralizado de gestão do conhecimento e, de forma abrangente, aplica-se às situações em que Universidades e organizações não dependem apenas do seu conhecimento interno, das suas fontes e dos seus recursos para criar mais-valias científicas e tecnológicas.

A etapa brasileira foi organizada pela Universidade de São José e pelo Instituto da Primeira Infância, com o patrocínio da Fundação Macau e da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. O certame contou com a presença de especialistas e de representantes da indústria, da academia e do Governo, bem como de representantes da sociedade civil, que fomentaram a troca de conhecimento entre o Brasil e a China, no que toca à adopção de estratégias de implementação e de fomento de mecanismos de Inovação Aberta.

O Simpósio explorou hipóteses de desenvolvimento societário e de transformação, do ponto de vista económico e social, tendo como exemplo os Planos Nacionais de Desenvolvimento Social e Económico da República Popular da China e o foco no alívio da pobreza. A USJ esteve representada por Alexandre Lôbo, coordenador do pelouro da investigação da Faculdade de Gestão e Direito da Universidade de São José, e por Emil Chi Hang Ip, especialista em Inovação Aberta na mesma Universidade.

Depois de Fortaleza, a 22 de Setembro será a vez de Lisboa acolher a segunda etapa do Simpósio, uma iniciativa em que o Centro Cultural e Científico de Macau assume o estatuto de parceiro local da Universidade de São José. A 10 de Novembro caberá a Macau receber mais uma etapa, com a própria USJ a assumir o estatuto de anfitriã. O principal objectivo do Simpósio Internacional de Inovação Aberta é facilitar o debate e a partilha de práticas no que toca à aplicação de mecanismos de Inovação Aberta na Área da Grande Baía e nos países de língua oficial portuguesa, realça a instituição de Ensino Superior no seu portal electrónico.

