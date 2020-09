IRMÃ JUDETTE GALLARES COMEMOROU JUBILEU DE OURO VOCACIONAL

No Cenáculo a alimentar a fé dos homens

A irmã Judette Gallares comemorou, no passado Domingo, cinquenta anos como obreira da Congregação de Nossa Senhora dos Retiros no Cenáculo. Para o efeito, foi celebrada missa na companhia de amigos e alguns religiosos, e até de familiares e de outras irmãs do Cenáculo espalhadas pelo mundo, que tiveram a oportunidade de assistir à cerimónia religiosa por meio da aplicação “Zoom”.

Tendo iniciado a sua formação vocacional na Nova Zelândia, a irmã Judette veio a aportar em Macau, sendo hoje um elemento bastante activo no dia-a-dia da diocese do território. Entre outros cargos e tarefas, é docente do Seminário de São José, contribuindo para a formação de futuros sacerdotes e missionários.

No final da missa e após renovar os votos que jurou cumprir há cinquenta anos, a irmã Judette dirigiu algumas palavras à Assembleia: «Estou profundamente honrada por ter compartilhado o meu jubileu de ouro com as minhas irmãs e com os meus amigos e familiares. Todos vós tocastes a minha vida de forma única e abençoada».

Embora o dia da referida celebração fosse 14 de Setembro, as Irmãs do Cenáculo optaram por assinalar a data no dia anterior, a 13 de Setembro, por se tratar de um Domingo.

As Irmãs do Cenáculo têm uma missão tripla: Oração, Comunidade e Ministério.

Parabéns irmã Judette!

L.D.