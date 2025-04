INSTITUIÇÃO DE ENSINO “APADRINHA” ADORAÇÃO EUCARÍSTICA ÀS QUINTAS-FEIRAS

Santa Rosa de Lima acolhe Missa semanal a partir de Maio

Três missas em Maio e outras tantas em Junho. A Secção Inglesa do Colégio de Santa Rosa de Lima vai acolher, a título experimental, uma Eucaristia semanal. Com a iniciativa, o estabelecimento de Ensino pretende contribuir para o crescimento espiritual das jovens que estudam na instituição.

A Secção Inglesa do Colégio de Santa Rosa de Lima vai passar a promover, já a partir de Maio, uma celebração eucarística semanal. Proposta pelo padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, capelão da instituição de Ensino, a sugestão de realizar uma missa todas as semanas foi bem acolhida pela direcção do Colégio, que vai testar a iniciativa durante a recta final do presente ano lectivo.

As instalações da escola, localizadas na Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, vão ser palco de três celebrações eucarísticas em Maio e outras tantas em Junho, confirmou Margarida Io, em declarações a’O CLARIM. A serem realizados sempre à sexta-feira, os actos litúrgicos deverão contribuir para o crescimento espiritual das jovens que ali estudam. «O padre Eduardo sugeriu que o Colégio ponderasse a celebração de uma missa semanal, a fim de encorajar as nossas alunas a participar na Eucaristia e na vida da Igreja. Decidimos então organizar uma série de missas, em Maio e Junho», adiantou a directora do Departamento de Religião do Colégio SRL. «Concluímos que seria bom oferecer às nossas estudantes, em particular às adolescentes, momentos de paz, como estes. Nos dias que correm, os adolescentes enfrentam diferentes formas de “stress” e pressão social. Ao oferecermos-lhes esta oportunidade, estamos a promover a evangelização, mas também as estamos a ajudar através de actividades litúrgicas a crescerem espiritualmente», acrescentou a também coordenadora da Associação de Estudantes Católicos do estabelecimento de Ensino.

A Secção Inglesa do Colégio de Santa Rosa de Lima já oferece a alunos e professores a possibilidade de tomarem parte, todas as quintas-feiras, num breve momento de Adoração ao Santíssimo.

Margarida Io considera que a celebração de uma Eucaristia semanal reforça a identidade católica do Colégio SRL e permite o fortalecimento dos vínculos no seio do corpo estudantil: «Organizamos momentos de Adoração Eucarística todas as quintas-feiras, durante o período do almoço, mas não acolhemos missas com regularidade. Acrescentar estas missas semanais é bom para alunos e professores. Algumas das alunas que estudam na nossa escola são católicas e o nosso objectivo é convidar um grupo de estudantes de diferentes anos lectivos para ajudar na Missa. Vão ajudar em aspectos simples, como ler as escrituras. Esperamos que a nossa proposta seja aceite. O convite também é válido para os professores. Sabemos que alguns têm interesse em participar na Eucaristia».

A’O CLARIM, Margarida Io destacou ainda a importância de São Francisco de Assis no seu contexto escolar: «É o nosso santo patrono; procuramos transmitir às nossas alunas a mensagem de simplicidade e de amor pela criação de Deus que São Francisco de Assis partilhou connosco. Durante este período da Quaresma, convidámos algumas das nossas estudantes católicas a visitar a capela da Penha e o grupo de irmãs Trapistas que lá vive. Foi-nos oferecida essa possibilidade e ajudámos a limpar a capela. Para as alunas tratou-se de uma experiência verdadeiramente preciosa».

M.C.