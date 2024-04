INSTITUIÇÃO ASSINOU ACORDOS COM UNIVERSIDADES DE AVEIRO E AÇORES

USJ reforça parceiras internacionais

A Universidade de São José assinou recentemente acordos de cooperação com duas instituições de Ensino Superior de Portugal. Os memorandos, firmados com a Universidade de Aveiro e com a Universidade dos Açores, prevêem o intercâmbio de docentes, estudantes e investigadores. No início do mês, a USJ recebeu a visita de uma delegação da Universidade Xavier, das Filipinas.

Primeiro, a Universidade de Aveiro; depois, a Universidade dos Açores. A Universidade de São José reforçou a sua rede internacional de parcerias, com a assinatura, num período inferior a uma semana, de acordos de cooperação com duas Universidades portuguesas.

A 21 de Março, o vice-reitor da Universidade de São José para a Internacionalização e Assuntos Académicos, Álvaro Barbosa, firmou um protocolo de colaboração com o reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira. O memorando foi assinado em Portugal, ao abrigo da visita que representantes da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) e de seis instituições de Ensino Superior de Macau efectuaram às instalações da Universidade de Aveiro.

A deslocação a Portugal, explica a USJ numa nota de Imprensa, teve como propósito fundamental abrir portas ao reforço do intercâmbio entre Universidades e instituições académicas da RAEM e de Portugal, nomeadamente no que diz respeito à mobilidade de docentes e de alunos, e ao fomento da colaboração internacional em projectos de investigação. O acordo de cooperação assinado entre Álvaro Barbosa e Paulo Jorge Ferreira prevê o robustecimento da colaboração entre as duas instituições no domínio do intercâmbio de professores e alunos.

Mais específico e concreto, o memorando de entendimento entre a USJ e a Universidade dos Açores foi subscrito a 26 de Março. Assinado à distância pelo reitor da Universidade de São José, Stephen Morgan, e pela homóloga da Universidade dos Açores, Susana Mira Leal, o acordo prevê “a realização de actividades académicas em conjunto nos temas de interesse comum na área da Psicologia”, entre a Faculdade de Ciências da Saúde da USJ e a instituição açoriana. Os objectivos do acordo, enuncia um segundo comunicado de Imprensa, “são, em primeiro lugar, o intercâmbio de docentes, estudantes e investigadores para efeitos de qualificação académica e profissional, bem como a abertura de vias para o reforço do intercâmbio técnico e de actividades de investigação no domínio pedagógico e científico da Psicologia”. O memorando contempla a possibilidade de as duas instituições poderem vir a organizar seminários, acções de formações e simpósios conjuntos no campo específico dos estudos de Psicologia.

BOAS PRÁTICAS SÃO EXEMPLO

Depois de Portugal, as Filipinas. A Universidade de São José recebeu, também no início deste mês, uma delegação – composta por docentes e funcionários administrativos da Faculdade de Administração de Empresas da Universidade Xavier, sediada na cidade de Cagayan de Oro e operada pela Companhia de Jesus.

A visita serviu, sobretudo, para que a missão filipina ganhasse uma visão mais abrangente sobre o currículo da licenciatura em Gestão de Empresas que é oferecida pela USJ. A iniciativa abre as portas ao reforço da cooperação entre a Faculdade de Administração de Empresas da Universidade Xavier e a Faculdade de Gestão e Direito da Universidade de São José. As duas instituições discutiram a possibilidade de poderem vir a assinar um acordo de colaboração no domínio das Ciências Ambientais, bem como reforçar o intercâmbio entre as duas Universidades em áreas como a melhoria dos programas académicos e a promoção da excelência no ensino de práticas de gestão.

Marco Carvalho