IGREJA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO

A “casa” dos trabalhadores migrantes

Igreja católica fundada em 1998, situa-se na Rua da Tribuna, no Bairro do Iao Hon. Tem o orago de São José Operário e localiza-se na Freguesia de Nossa Senhora de Fátima. É a igreja matriz da paróquia de São José Operário, a qual foi erigida no dia 1 de Julho de 2019, a partir da quase-paróquia com o mesmo nome. Esta foi fundada no ano de 2000, para servir uma parte da comunidade católica da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Neste caso, abrange a comunidade católica residente no Bairro do Iao Hon, uma área que cresceu imenso no Século XXI. A Paróquia é regida pelos Missionários Combonianos do Coração de Jesus. A igreja foi confiada aos combonianos por D. Domingos Lam, bispo de Macau entre 1988 e 2003. Os padres combonianos foram fundados em 1867, em Verona, por São Daniel Comboni, estando hoje presentes em mais de quarenta países.

O objectivo da criação desta circunscrição paroquial radicou no alívio da sobrecarga que uma única paróquia católica – a de Nossa Senhora de Fátima – estava a ter do ponto de vista pastoral, social e religioso, na área de maior crescimento populacional e urbano do território, desde os anos 70 e 80 do Século XX, com um incremento depois da transferência de Macau para a China, em 1999. Assim, tal como sucedeu com as quase-paróquias de São Francisco Xavier, em Mong Há, e de São Francisco Xavier, em Coloane, ambas com o mesmo orago, a também quase-paróquia de São José Operário foi elevada a paróquia pela diocese de Macau a 1 de Julho de 2019. A área do Iao Hon é habitada maioritariamente por trabalhadores e migrantes oriundos da China continental.

Como se conclui, é uma igreja católica bastante recente, tendo sido construída de acordo com a sua vocação pastoral e com a origem da maior parte dos seus fiéis. Tem uma das suas faces virada para a China, com o que se assemelha a dois braços abertos, simbolizando uma atitude aberta de boas-vindas às gentes chinesas, convidando-as a conhecer Jesus Cristo, ou a promover o encontro com a Igreja Católica.

Nas paredes laterais no interior desta pequena domus ecclesia estão colocadas catorze imagens numa abordagem iconográfica ao gosto oriental, numa narrativa dos principais acontecimentos da História da Salvação, desde o patriarca Abraão até à descida do Espírito Santo sobre os Apóstolos de Cristo (Pentecostes). Tem uma só nave, simétrica.

A invocar o patrono da igreja, pontifica no altar-mor um conjunto escultórico da Sagrada Família, em alusão a São José, pai, protector e guia da Santa Família de Nazaré. Recorda também o quão eram inseparáveis e estavam sempre juntos. São José Operário, o protector da Igreja universal, é o santo padroeiro das missões católicas na China, bem como dos trabalhadores, principalmente dos carpinteiros (profissão exercida por São José), das famílias e dos pais adoptivos. Muitos dos habitantes da zona, chineses do Continente, são humildes como a Sagrada Família, trabalhadores como São José, sem luxos nem ostentações: São José Operário é, assim, uma invocação acolhedora e fraterna que se coaduna com o contexto social.

A igreja possui ainda um significado especial para as classes operárias e para os imigrantes de língua portuguesa em Macau. A data da sua Festa litúrgica (1 de Maio, Dia do Trabalhador) reforça a ligação da igreja às causas sociais.

A comunidade católica de Iao Hon tem crescido de forma tranquila, tendo-se registado, em 2022, 140 baptismos nesta paróquia. Em 2020 foram contados 32 mil e treze católicos em Macau, maioritariamente chineses.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa