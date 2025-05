AGENDADO PARA MEADOS DE DEZEMBRO

Fórum Internacional: Concílio de Niceia em debate na USJ

A Universidade de São José vai acolher, pelo segundo ano consecutivo, o Fórum de Estudos Católicos para Jovens Académicos Chineses. A 14.ª edição da iniciativa está agendada para o período entre 11 e 15 de Dezembro, e tem como tema os mil e 700 anos do Concílio de Niceia, aniversário que vem sendo assinalado em 2025.

Um ano depois de ter acolhido o 13.º Fórum de Estudos Católicos para Jovens Académicos Chineses, Macau volta a receber teólogos, especialistas e investigadores da China Continental, de Hong Kong e Taiwan, para debater um dos mais importantes eventos dos primeiros séculos da História da Igreja: o Concílio de Niceia.

Realizado a 19 de Junho de 325, em Niceia, na actual Turquia, o Primeiro Concílio Ecuménico da história do Cristianismo foi promovido pela Igreja com o objectivo de discutir a Fé Cristã. Convocado pelo imperador romano Constantino I, o encontro promoveu o consenso entre os dignitários da Igreja acerca da natureza divina de Jesus Cristo, através de uma Assembleia que representou toda a Cristandade.

Dezassete séculos depois, a dimensão ecuménica do Concílio de Niceia mantém-se mais actual do que nunca e a 14.ª edição do Fórum de Estudos Católicos para Jovens Académicos Chineses pretende promover a investigação histórica sobre as diferentes realidades das Igrejas Cristãs Orientais, antes e depois do Concílio, e também procurar entender que ilações podem ser retiradas das discussões de Niceia para o futuro da Unidade Cristã.

Organizado em conjunto pela Universidade de São José e pelo Instituto de Estudos e Cultura Católica de Pequim, com a colaboração da Universidade de São Francisco de Assis (Hong Kong) e do Instituto de Estudos Católicos da Universidade de Católica Fu Jen (Taiwan), o Fórum de Estudos Católicos para Jovens Académicos Chineses decorre entre 11 e 15 de Dezembro, mas as inscrições para o evento arrancam muito mais cedo. Os académicos interessados em marcar presença no certame devem inscrever-se até 1 de Julho e submeter um artigo académico inédito sobre uma de várias dimensões distintas do Concílio de Niceia – a história, o impacto, o fomento ao diálogo ecuménico – até 1 de Outubro. Depois de analisada e avaliada a originalidade dos artigos, os organizadores do Fórum comprometem-se a enviar, até 15 de Outubro, uma carta-convite formal aos académicos.

O Concílio de Niceia é também o mote da palestra “Quo Vadis? Até onde o Concílio de Niceia nos pode levar?”. Agendada para 20 de Maio, tem como oradora Sonja Xia, professora de teologia dogmática na Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José. Com esta palestra pretende-se elucidar os participantes sobre as controvérsias que moldaram o Cristianismo nos primeiros séculos e ajudar a responder a uma questão: De que forma as lições decorrentes do Concílio de Niceia podem inspirar a unidade da fé nos dias de hoje?

