IGREJA DE NOSSA SENHORA DO CARMO (ILHA DA TAIPA)

Simplicidade para uma fé forte

A igreja do Carmo, também conhecida pelo seu nome oficial, igreja de Nossa Senhora do Carmo, está localizada na ilha da Taipa, sendo um dos exemplos mais significativos do património religioso e cultural de Macau. A sua construção remonta ao Século XIX, inserindo-se no período de expansão missionária católica na região, à época uma possessão ultramarina portuguesa.

Macau, como território onde o Cristianismo se enraizou profundamente devido à presença portuguesa, viu surgir várias igrejas que serviam tanto a comunidade lusa como os convertidos locais. A igreja do Carmo foi construída para servir os fiéis da Taipa, que até então dependiam das igrejas da Península de Macau.

A igreja de Nossa Senhora do Carmo, também chamada de igreja de Nossa Senhora do Monte Carmelo, foi erguida, em 1885, acima da Vila da Taipa, sobre as residências de feição europeia que se construíram na antiga Praia da Taipa. Na colina adjacente, sobranceira ao mar, ali se instalaria a igreja do Carmo. A anteceder a igreja, erigiu-se um cruzeiro no pequeno altiplano sobre a colina, iniciativa do bispo de Macau, D. Manuel Bernardo de Sousa Enes (1874-1883) e do Governador Tomás de Sousa Rosa (1883-1886). Além da fé, importava aferir da solidez do terreno.

A ideia da igreja começou a ser forjada em 1875, mas só em 1882 teve orçamento, projecto e arranque das obras, graças ao director das Obras Públicas de Macau, Constantino José de Brito, engenheiro de origem goesa. A edificação do templo vinha ao encontro do crescimento da comunidade católica residente na ilha da Taipa, sendo ainda hoje a única igreja católica na parte norte do Cotai. Símbolo da comunidade portuguesa da Taipa, é muito popular para a celebração de casamentos, além de local de passeios e lazer. A construção da igreja esteve a cargo do bispo D. António Joaquim de Medeiros (1884-1897). No ano da sua fundação canónica (1885), tornou-se na igreja matriz da paróquia de Nossa Senhora do Carmo.

A igreja tem aproximadamente uma área de 186 metros quadrados. A arquitectura reflecte uma mistura de estilos ocidentais e adaptações ao clima do território, típica das construções religiosas de Macau. A fachada principal apresenta um estilo neoclássico simplificado, com linhas sóbrias e simétricas. A entrada é ladeada por colunas ou pilastras, remetendo a uma influência europeia, mas sem a grandiosidade do barroco macaense (como se vê na igreja de São Paulo). O frontão triangular sobre a porta principal é um elemento clássico, mas a ausência de excessos decorativos denota a dita adaptação ao clima e aos recursos locais. Uma característica marcante é a torre sineira, ou campanário, que se eleva acima da estrutura principal, servindo como ponto de referência na paisagem da Taipa. O corpo da igreja está dividido em três partes: a nave principal, o coro e a torre sineira. O interior é solene, amplo, podendo albergar pouco mais de duzentos fiéis. No altar-mor pontifica uma imagem da Virgem Maria com o Menino Jesus, comum na iconografia carmelita. De ambos os lados estão colocados dois anjos de guarda, para comemorar o centésimo aniversário da igreja. Nos dois altares laterais encontram-se, no lado esquerdo, a imagem de Jesus (vestido de Rei) e, no lado direito, a imagem de São José. O interior é simples, sóbrio, de nave única, típica das igrejas missionárias. Os altares laterais e o altar-mor apresentam talha dourada, mas numa escala mais modesta comparada às grandes igrejas de Macau. A decoração inclui imagens de santos e da Virgem do Carmo, orago da igreja, demonstrando a devoção mariana característica da tradição carmelita.

A igreja do Carmo desempenha um papel importante para a comunidade católica na Taipa, que cresceu no Século XX. Na altura da sua fundação – segundo escritos de Monsenhor Manuel Teixeira – não havia mais de 35 católicos na zona, mas já exigiam um templo para a sua vida religiosa.

As festividades religiosas associadas a esta igreja são, naturalmente, a Festa de Nossa Senhora do Carmo (realiza-se a 16 de Julho, sendo celebradas missas e organizadas procissões), atraindo não só católicos, mas também turistas e curiosos; mais o Natal e a Páscoa, que também são marcantes, integrando tradições portuguesas e adaptações locais.

Além do culto, a igreja serve como espaço de encontro para a comunidade, incluindo escolas paroquiais (Catequese) e actividades caritativas.

A igreja do Carmo na Taipa é um testemunho da presença portuguesa e da evangelização católica em Macau, combinando elementos arquitectónicos europeus com adaptações locais. A sua importância vai além do religioso, servindo como um marco cultural para a comunidade católica chinesa, macaense e portuguesa, e como símbolo da identidade única de Macau. A arquitectura sóbria, mas elegante, e a sua função comunitária fazem dela um local de interesse histórico e espiritual, ainda que menos conhecido do que outras igrejas da região.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa