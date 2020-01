FOTOLEGENDA

EXECUTIVO APOIA IMPRENSA EM PORTUGUÊS E INGLÊS – O Chefe do Executivo discursa perante responsáveis de Órgãos de Comunicação Social, por ocasião do tradicional almoço anual oferecido pelo líder do Governo da RAEM à Imprensa em Português e Inglês. Durante o discurso, Ho Iat Seng elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido pela media em Macau, tendo expressado o desejo de que continue a contribuir para a divulgação da acção do Governo e para a promoção do território no exterior.