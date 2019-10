MAIS UM TIJOLO PARA O CENTRO CATÓLICO – O bispo D. Stephen Lee benze o segundo escritório do Gabinete para a Reconstrução do Centro Católico, durante a cerimónia oficial de abertura do novo espaço de trabalho, realizada no passado dia 24 de Setembro. De acordo com uma nota enviada a ’O CLARIM, as instalações têm como objectivo formar recursos humanos e gerir o trabalho administrativo relacionado com a requalificação do Centro Católico.