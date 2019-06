FOTOLEGENDA

NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO – A Igreja universal celebrou ontem, dia 27 de Junho, a Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em Macau, as Missionárias de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro celebraram a festa litúrgica da sua padroeira, na igreja de São Lourenço, na passada quarta-feira, com missa ao final do dia. Este coincide com a data dedicada São Cirilo de Alexandria (330-442), bispo e doutor da Igreja, que presidiu ao Concílio de Éfeso, o qual proclamou solenemente Nossa Senhora como Mãe de Deus (Theotókos), no ano de 431.