EXPOSIÇÃO DÁ A CONHECER A PRESENÇA DE DEUS EM MONG-HÁ

Mão canossiana de ajuda ao outro

Uma mostra documental revela a história da presença da Igreja Católica na zona de Mong-Há. A exposição é inaugurada a 15 de Janeiro no Centro Paroquial da Igreja de São Francisco Xavier e vai permanecer aberta ao público até ao final do mês.

O Centro Paroquial da Igreja de São Francisco Xavier, em Mong-Há, acolhe a partir de 15 de Janeiro uma exposição que documenta o crescimento da paróquia ao longo do último século e, em particular, o papel que a Congregação das Filhas da Caridade desempenhou – e ainda desempenha – em domínios como a educação e o apoio a idosos, a trabalhadores migrantes e a famílias monoparentais.

Intitulada “O crescimento da Igreja na Paróquia de São Francisco Xavier”, a mostra está dividida em quatro partes, ordenadas cronologicamente, reunindo fotografias, documentos e outro tipo de registos que contam a história da presença católica em Mong-Há desde o início do Século XX até aos dias de hoje.

A génese da paróquia de São Francisco Xavier de Mong-Há é indissociável da presença das missionárias canossianas em Macau. A Congregação das Filhas da Caridade instalou-se no território em 1873 e abriu uma escola para crianças chinesas nas imediações da Fortaleza do Monte. Um quarto de século depois, as religiosas instalaram-se na zona de Mong-Há, então ainda afastada do resto da cidade, sendo estes os primórdios da presença canossiana em Macau que estão documentados na primeira parte da exposição, apropriadamente denominada “1900-1930 As Origens”.

As três outras partes em que está dividida a mostra – “1940-1960 Responder com Amor”, “1970-1990 Revolução Pastoral” e “2000-2020 Evangelho e Evangelização” – dão a conhecer as irmãs e os sacerdotes que serviram na zona de Mong-Há ao longo das últimas décadas, mas também as diferentes facetas do trabalho pastoral e social desenvolvido pela Igreja Católica – em particular, pelas missionárias canossianas – em prol dos mais desfavorecidos.

Desde que chegaram a Macau, há quase 150 anos, as religiosas da Congregação das Filhas da Caridade destacaram-se com uma actuação firme na assistência social, na educação e na cultura, respondendo às necessidades da sociedade do território com a criação de hospitais, lares de idosos, escolas e bibliotecas.

Para o padre Pedro Chong, o grande mérito da mostra é ilustrar a forma como a Palavra de Deus se afirmou, ao longo dos últimos cem anos, como uma presença visível e segura na zona de Mong-Há. «Esta é uma graça que nos tem acompanhado há mais de cem anos, através da cooperação sincera e do serviço prestado pelas Irmãs Canossianas Filhas da Caridade, os padres da Companhia de Jesus, os párocos e os fiéis de diferentes gerações», sublinhou o responsável pela paróquia de São Francisco Xavier, em declarações a’O CLARIM.

O sacerdote convida os fiéis e demais residentes de Macau a visitar a mostra e a servir de testemunhas da presença de Deus na comunidade de Mong-Há. A exposição vai permanecer patente ao público até 29 de Janeiro.

M.C.