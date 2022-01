DECORAÇÕES FLORAIS EM ACÇÕES DE FORMAÇÃO

O que nos dizem as flores?

O Movimento Católico de Apoio à Família vai organizar, ao longo do corrente ano, quatro acções de formação sobre o simbolismo das flores e o modo como podem ser usadas para decorar as igrejas de Macau. A primeira decorre já a 29 de Janeiro e está focada no período da Quaresma.

Têm uma linguagem própria e um grande simbolismo espiritual, mas a sua utilização na decoração das igrejas nem sempre é aconselhada. O Movimento Católico de Apoio à Família quer esclarecer as regras sobre o uso das flores nos altares e na decoração dos templos católicos, estando a preparar uma série de quatro acções de formação sobre o simbolismo das flores e o modo como devem ser utilizadas nas igrejas do território.

Dentro e fora das igrejas, diferentes flores servem diferentes ocasiões. A Igreja Católica tem regras muito específicas sobre o uso das flores e o simbolismo que lhe é associado. A Instrução Geral do Missal Romano deixa claro, por exemplo, que “a decoração floral deve sempre mostrar moderação e ser organizada em torno do altar, e não na mesa do altar”, e esclarece que, em certos tempos litúrgicos, as flores não devem fazer, de todo, parte da decoração das igrejas. Estes são alguns dos aspectos em que o Movimento Católico de Apoio à Família se vai centrar na série de quatro acções de formação, que irá dinamizar até ao final do ano.

O primeiro dos quatro “workshops” está marcado para o dia 29 de Janeiro e tem como foco a decoração das igrejas e de outros templos católicos na Quaresma, período em que a decoração do altar com flores é desaconselhada, excepção feita no Quarto Domingo da Quaresma.

As flores são uma manifestação de alegria e a sua utilização durante o Advento e a Quaresma deve ser moderada, de acordo com as indicações da Instrução Geral do Missal Romano. Mas as flores servem também o propósito de nos lembrar o mistério da Criação e a beleza da obra de Deus, pelo que o uso que lhe é dado na Páscoa e no período subsequente é muito diferente. A utilização das flores com finalidades decorativas na quadra pascal dá o mote à segunda acção de formação, agendada para 9 de Abril. Os dois restantes “workshops”, que decorrem sempre durante o período da tarde e estão abertos a um número limitado de vinte participantes, estão marcados para 8 de Outubro e para 17 de Dezembro, em pleno período do Advento, época na qual “a decoração floral do altar deve ser marcada por uma moderação adequada ao carácter desta época do ano, sem expressar antecipadamente a alegria plena da Natividade do Senhor”.

O preço varia de acção de formação para acção de formação, oscilando entre 280 e 460 patacas. Os “workshops” decorrem apenas em Cantonense; as inscrições podem ser feitas através do número de telefone 28 577 629.

M.C.