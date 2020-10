DIA MUNDIAL DOS POBRES ASSINALADO PELA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

“Mother’s Meal” vai distribuir alimentos

A paróquia de Nossa Senhora de Fátima irá assinalar o Dia Mundial dos Pobres, a 14 de Novembro, com a celebração de missa, pelas 16:00 horas, após a qual terá lugar uma acção de distribuição de alimentos, às 17:00 horas.

A Eucaristia será presidida pelo padre Jojo Ancheril e a distribuição de alimentos estará a cargo do movimento “Mother’s Meal”.

A iniciativa, intitulada “Let us pray for the poor”, é organizada pelos Missionários Claretianos e co-organizada pela “Candle Light Macau”.

O Dia Mundial dos Pobres foi instituído pelo Papa Francisco em 2017, sendo desde então assinalado no 33.º Domingo do Tempo Comum.

Na mensagem desde ano pelo Dia Mundial dos Pobres, o Santo Padre pede que estendamos a mão a quem mais precisa. “«Estende a tua mão ao pobre» (Sir., 7, 32): a sabedoria antiga dispôs estas palavras como um código sacro que se deve seguir na vida”, começa por afirmar Francisco, acrescentando: “Hoje [estas palavras] ressoam com toda a densidade do seu significado para nos ajudar, também a nós, a concentrar o olhar no essencial e superar as barreiras da indiferença. A pobreza assume sempre rostos diferentes, que exigem atenção a cada condição particular: em cada uma destas, podemos encontrar o Senhor Jesus, que revelou estar presente nos seus irmãos mais frágeis (Mt., 25, 40)”.

Este ano o Dia Mundial dos Pobres reveste-se de um significado especial quando o planeta enfrenta a pandemia do Covid-19, com efeitos negativos a vários níveis.

A Redacção