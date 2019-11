D. STEPHEN LEE FESTEJOU ANIVERSÁRIO NATALÍCIO NO PAÇO EPISCOPAL

Católicos disseram “sim” à chamada.

Cerca de uma centena de pessoas estiveram no Paço Episcopal, no passado Domingo, para festejar o 63.º aniversário natalício do bispo D. Stephen Lee.

A festa foi abrilhantada por mães e filhas que frequentam a catequese da igreja do Carmo (Taipa), que para além de interpretarem uma ode a Nosso Senhor ofereceram corações com frases de júbilo ao aniversariante, em jeito de surpresa.

Entre os convidados encontravam-se vários sacerdotes, seminaristas, catequistas, funcionários da Diocese de Macau e fiéis, que a três semanas do início do Advento conviveram num ambiente fraterno e em comunhão com o seu bispo.

Dado que uma das crianças presentes no almoço-volante também celebrava o seu aniversário, D. Stephen Lee convidou-a a apagar uma vela, entretanto colocada num bolo confeccionado para a ocasião.

Desde que foi nomeado para o cargo de bispo de Macau, D. Stephen Lee tem procurado festejar o seu aniversário natalício com todos aqueles que contribuem para o bom funcionamento da Diocese, tanto a nível administrativo como pastoral.

Há muito que o Papa Francisco vem sensibilizando os vários agentes da Igreja Católica, nomeadamente os sacerdotes, para se aproximarem dos leigos, não sendo necessário fazê-lo somente por meio da celebração de missas ou outras actividades pastorais.

Para o Santo Padre, o convite aos fiéis para participarem na vida quotidiana dos bispos, dos sacerdotes e das pessoas consagradas é outro meio de fazer chegar Cristo aos corações, através dos seus exemplos de vida.