CERIMÓNIA DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS DECORREU A 7 DE JANEIRO

Escola Madalena de Canossa vence concurso de presépios

A proposta da Escola Madalena de Canossa foi a grande vencedora da edição inaugural do “Concurso de Presépios Admirabile Signum”, organizado pela Associação Católica Cultural de Macau, ao conquistar o Prémio do Júri.

A iniciativa atraiu a participação de dezasseis estabelecimentos de ensino de orientação católica e o presépio montado pela Escola Madalena de Canossa liderou as preferências do júri, à frente das propostas da Escola Santa Maria Mazzarello, distinguida com o segundo lugar, e da Escola da Sagrada Família. Liderado pelo empresário Tomaz Mok e pela ambientalista Benvinda dos Santos, o júri atribuiu ainda menções honrosas ao Colégio Diocesano de São José, à Escola São Paulo e ao Colégio Feminino de Nossa Senhora de Fátima, instituição que arrecadou ainda o galardão para o presépio mais sustentável e amigo do Ambiente. O prémio que distinguiu o melhor esforço de colaboração foi atribuído à Escola de Santa Teresa.

Entre os vencedores, esteve também o Instituto Salesiano, que conquistou o galardão para o presépio mais popular nas redes sociais, numa votação que decorreu entre 21 e 30 de Dezembro.

Dos três mil 174 votos recolhidos na página do Facebook da Associação Católica Cultural de Macau, mil e 41 foram depositados na fotografia do presépio montado pelo Instituto Salesiano.

A cerimónia de entrega de prémios decorreu a 7 de Janeiro, nas instalações da ACCM, na Rua Formosa, e contou com a presença do bispo D. Stephen Lee. O prelado lembrou que o Presépio é um dos grandes símbolos da Quadra Natalícia e felicitou a Associação Católica Cultural de Macau por ajudar a divulgar a mensagem de união, de amor e de paz associada à Sagrada Família. «O Tempo do Advento pauta o início do Ano Litúrgico, que guia os católicos na vivência da fé ao longo de todo o ano. O Advento é um tempo de preparação para o Natal e o Presépio é o maior dos símbolos do Advento e do Natal. Ao retratar o Nascimento de Jesus Cristo, está também a destacar o amor de Deus pelo seu povo. A Sagrada Família é o aspecto mais magnífico do Presépio e tem a si inerente uma mensagem de paz e amor», defendeu D. Stephen Lee. «Durante o Concurso de Presépios Admirabile Signum, os professores, estudantes e pais trabalharam em conjunto para criar presépios em que essa mensagem de amor, de partilha e de unidade é evidenciada durante o Tempo do Advento e Quadra do Natal», acrescentou, citado numa nota de Imprensa da ACCM.

Marco Carvalho