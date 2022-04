CATEQUESE DA SÉ CATEDRAL PÁRA NOS DIAS 10 E 17 DE ABRIL

Confissão após Missa do Domingo de Ramos

As aulas da Catequese da paróquia da Sé Catedral estão suspensas nos dias 10 e 17 de Abril, devido à celebração do Domingo de Ramos e do Domingo de Páscoa, respectivamente. O anúncio foi feito no final da missa das crianças do passado Domingo, pelo vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa. Após a celebração da Missa do Domingo de Ramos, há Confissão com o padre Daniel Ribeiro.

O sacerdote voltou a recordar que na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo (15 e 16 de Abril) irá realizar-se uma manhã de espiritualidade (retiro), entre as 9:00 horas e 30 e o meio-dia, no Cartório da Sé. «A entrada é livre. Todas as pessoas estão convidadas», disse o padre Daniel Ribeiro.

À mesma hora em que decorria a missa das crianças, era celebrada a habitual missa das 11:00 horas, em Português, na igreja da Sé Catedral, finda a qual foi anunciado que a paróquia da Sé continuará a recolher os envelopes da doação quaresmal até à Páscoa. Os donativos serão entregues à Cáritas de Macau, que os fará chegar às suas congéneres do Leste da Europa, nomeadamente à Cáritas da Polónia, com o objectivo de auxiliar os refugiados ucranianos que se encontram naquele país.

J.M.E.