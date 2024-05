ASSOCIAÇÃO DE LEIGOS CATÓLICOS DE MACAU É A ORGANIZADORA DA INICIATIVA

Santa Rosa de Lima recebe encontro de novos católicos

Mais de cinquenta novos católicos são esperados, amanhã, nas instalações do Colégio de Santa Rosa de Lima, para um encontro anual que reúne fiéis recém-baptizados. A iniciativa, que vai contar com a presença do bispo D. Stephen Lee, é organizada há mais de vinte anos pela Associação de Leigos Católicos de Macau.

O Salão do Jubileu, nas instalações da Secção Chinesa do Colégio de Santa Rosa de Lima, acolhe este sábado um encontro anual de oração destinado a católicos que receberam recentemente o Sacramento do Baptismo. Promovida pela Associação de Leigos Católicos de Macau (ALCM), a iniciativa é realizada há mais de duas décadas e tem como objectivo alimentar a partilha de experiências e transmitir directivas para uma vivência plena da vida cristã.

O encontro, que vai contar com a presença do bispo de Macau, deverá atrair cerca de setenta participantes, explicou Carmen Cheang, da ALCM, em declarações a’O CLARIM. «Este ano, esperamos que cerca de setenta católicos recém-baptizados se associem ao certame. Esperamos que se sintam motivados para partilhar a sua experiência com os outros, em particular com os recém-baptizados de diferentes paróquias», sustentou a responsável, acrescentando: «Vamos também encorajá-los a juntarem-se às associações de fiéis das respectivas paróquias para que possam enriquecer a sua fé».

O encontro engloba um momento de oração e jogos para testar os conhecimentos bíblicos dos participantes. E servirá também para dar a conhecer as diferentes organizações de matriz católica do território, principalmente as que estão directamente subordinadas à diocese de Macau. «Normalmente, o evento contempla duas partes distintas. Numa primeira instância teremos alguns jogos e passatempos sobre a Bíblia, antes de darmos a conhecer as diferentes organizações da nossa diocese. A segunda parte é um momento de oração», disse Carmen Cheang.

No passado, a Associação costumava promover visitadas guiadas a diferentes igrejas, o que poderá voltar a acontecer este ano. «Podemos mesmo organizar actividades ao ar livre, como visitas a diferentes igrejas de Macau», referiu a dirigente.

Para além deste evento, a ALCM realiza a já tradicional Via Sacra da Guia, que todos os anos, na Sexta-feira Santa, leva centenas de fiéis ao Jardim da Flora e às encostas da mais emblemática das colinas da cidade.

Marco Carvalho