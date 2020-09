ACADÉMICO LIDEROU UNIVERSIDADE CIDADE DE MACAU ATÉ AGOSTO

USJ nomeia Zhang Shuguang para o cargo de vice-reitor

A Universidade de São José tem um novo vice-reitor. Antigo responsável máximo da Universidade Cidade de Macau, Zhang Shuguang reforçou o elenco directivo da USJ, onde vai assumir o pelouro das Relações Externas e do Desenvolvimento Institucional. A experiência angariada pelo académico em posições de topo em universidades de Macau, da China e dos Estados Unidos é um trunfo que pode vir a ajudar a universidade católica do território a alcançar o seu mais ambicioso desígnio: recrutar alunos do outro lado das Portas do Cerco.

Zhang Shuguang, especialista no estudo das relações sino-americanas e até Agosto último reitor da Universidade Cidade de Macau, é o novo vice-reitor da Universidade de São José (USJ) para as Relações Externas e o Desenvolvimento Institucional. A nomeação de Zhang foi anunciada na semana passada pela instituição agora liderada pelo diácono galês Stephen Morgan, que apresenta o académico como um activo valioso tendo em vista o reforço das estratégias de internacionalização da entidade de Ensino Superior de matriz católica.

Para além do pelouro das Relações Externas e do Desenvolvimento Institucional, Zhang Shuguang vai ainda assumir o estatuto de professor titular da cadeira de Estudos Globais, ministrada pela Faculdade de Artes e Humanidades da USJ. Actualmente com 64 anos, ocupou até ao mês passado o cargo de reitor e de docente na Universidade Cidade de Macau, mas no currículo conta com o desempenho de cargos executivos em várias universidades de topo em Macau, nos Estados Unidos e na República Popular da China. A Universidade de São José é, de resto, a terceira instituição de Ensino Superior de Macau na qual o académico, nascido na cidade continental de Nanjing, exerce funções. Antes de assumir a liderança da Universidade Cidade de Macau, Zhang ocupou o cargo de vice-director da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, onde foi responsável pelo pelouro dos Assuntos Académicos.

A experiência em posições de liderança é, de resto, sublinhada pela Universidade de São José no comunicado que dá conta da nomeação de Zhang Shuguang. O académico, considera Stephen Morgan, vai ajudar a USJ a reforçar a sua dimensão internacional e a atrair novos alunos à universidade católica do território. «Assegurar a contratação de um académico deste gabarito, com este tipo de experiência e de “pedigree” em termos de liderança universitária é importante para a Universidade de São José», reconheceu o reitor da USJ, em declarações a’O CLARIM. «O professor Zhang tem a reputação de fazer com que as coisas aconteçam, tanto no que diz respeito às suas funções como professor, como nos vários papéis que assumiu ao nível do desenvolvimento institucional. Acrescenta uma série de dimensões a um elenco directivo que já era forte e eu acredito que ele vai oferecer um contributo importante para que a Universidade continue a ser bem sucedida», acrescentou Stephen Morgan.

Zhang Shuguang poderá ser um activo importante com vista à “normalização” das relações com o Governo Central, numa altura em que o desejado acolhimento de alunos oriundos da China continental é ainda uma incógnita. No comunicado, a Universidade de São José identifica Zhang como “um académico de elevada reputação no campo das relações internacionais”, nomeadamente entre os Estados Unidos e a República Popular da China, mas é a boa reputação de que goza de um e do outro lado das Portas do Cerco que poderá vir a constituir um trunfo para as aspirações da USJ. «Espero que a nomeação do professor Zhang possa certamente reforçar a nossa capacidade para construir resultados concretos. Continuamos a servir Macau e a região em que estamos inseridos da melhor forma que nos for possível e, ao fazermos isso, mostramos a sinceridade das nossas intenções e deixamos claro o compromisso de que estamos dispostos a trabalhar tendo em vista o desenvolvimento de Macau como um centro de excelência, no que toca ao Ensino Superior na região da Grande Baía», explicou Stephen Morgan.

Impedida de recrutar alunos na China continental, a Universidade de São José viu, ainda assim, o número de inscritos aumentar cerca de dez por cento face ao último ano lectivo. A Universidade procurou ao longo dos últimos meses afirmar-se como uma alternativa viável às universidades estrangeiras que maior poder de atracção exercem sobre os estudantes de Macau. O aumento no volume de inscrições é, em parte, explicado pelo contexto pandémico em que o mundo está mergulhado, mas a USJ só pode percorrer, de uma vez por todas, a via do crescimento consolidado se Pequim der carta branca para o recrutamento de alunos do outro lado da fronteira. «As autoridades do Continente já oferecem reconhecimento integral à Universidade de São José. Aquilo que ainda não fizeram é permitir que a Universidade ali recrute alunos. Na qualidade de uma instituição de Ensino Superior na China, da China e para a China, ficaria verdadeiramente encantado se o recrutamento de alunos chineses pudesse ser uma opção», disse o reitor. «O Gabinete de Ligação e o Governo da Região Administrativa Especial de Macau têm sido incansáveis no apoio que nos têm feito chegar. Devo referir em particular o apoio que recebemos da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura e da Direcção dos Serviços de Ensino Superior», sublinhou.

Zhang Shiguang é mais um trunfo para alcançar esse desígnio. O novo vice-reitor da Universidade de São José foi o fundador e primeiro director do Centro de Intercâmbio e Estudos Sino-Americanos da Universidade de Maryland, tendo assumido posteriormente o estatuto de director do Instituto para os Assuntos Chineses da mesma universidade. O académico está radicado em Macau desde 2011.

Marco Carvalho