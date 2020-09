11.º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS DE MACAU

Europa volta a dominar inscrições

A organização da edição deste ano do Festival Internacional de Curtas de Macau, Sound & Image Challenge, recebeu “quatro mil 232 submissões” para a competição nas várias categorias do evento, segundo um comunicado enviado às redacções. Trata-se de “produções curtas independentes de reduzido orçamento e de elenco célebre diminuto”.

De acordo com a organização, “o número de submissões por regiões provém da Europa (43%), Ásia (32%), América do Norte (11%), América do Sul (9%), África (3%), Oceânia (1%) e de regiões múltiplas (1%). Globalmente, as mulheres realizadoras representam 26%”.

As curtas finalistas somam um total de 124 filmes (68 ficções, 26 documentários e trinta animações), provenientes da Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, Bielorrússia, Brasil, Bulgária, Canadá, China, Coreia do Sul, Egipto, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos, Etiópia, Estónia, França, Grécia, Holanda, Índia, Irão, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Macau, México, Moldova, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Rússia, Singapura, Suíça, Taipé, Turquia e da Venezuela.

Já os vídeos musicais finalistas são nove, todos eles provenientes de Taipé e Macau.

À semelhança das últimas edições, o Sound & Image Challenge irá realizar-se no Teatro Dom Pedro V, entre 1 a 8 de Dezembro de 2020. A entrada é gratuita para todas as actividades do festival.