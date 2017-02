Padre Luis Navarro, Reitor da Pontifícia Universidade da Santa Cruz, divulga cursos na RAEM

Roma mais próxima de Macau.

O reitor da Pontifícia Universidade da Santa Cruz, padre Luis Navarro, esteve no passado sábado em Macau, onde divulgou os cursos daquela instituição de Ensino Superior com sede em Roma.

«O propósito da minha viagem foi promover a Universidade. Entrei em contacto com alguns bispos, com alguns ex-alunos, para ver a possibilidade de desenvolvermos a nossa cooperação ao nível da educação na Ásia, especialmente nos lugares referentes a esta minha viagem, que inclui Macau, Hong Kong e Coreia [do Sul]», disse o padre Navarro a’O CLARIM.

A prioridade está relacionada com tudo o que diz respeito à família e ao casamento. «A nossa universidade vai desenvolver alguns cursos nestas áreas para que as famílias que estudaram connosco recebam apoio da Igreja, o que também é efectuado para fins de formação», referiu o sacerdote, acrescentando que «nem todos os cursos serão ministrados na forma de grau académico, porque também haverá seminários ou cursos de curta duração».

Tendo em conta que Macau se debate com o aumento do número de famílias monoparentais, o sacerdote defendeu: «Como tal, nós, a Igreja, temos de ajudar este grupo de pessoas. O erro [dos pais] não deve passar para as crianças. Devemos evitar qualquer problema ameaçador da vida que parta das famílias monoparentais, como é o aborto e a ignorância em criar os filhos».

Já sobre a Igreja em Macau, assumiu que «pode crescer muito e ajudar a evangelizar a fé cristã» para «manter uma forte comunidade católica» no território. «Vamos tentar o nosso melhor para ajudar na formação e desenvolvimento da educação da Igreja em Macau, China e Ásia como um todo», salientou.

De igual forma, anunciou o lançamento do novo curso de mestrado referente ao Programa de Gestão da Igreja, a ter início no ano académico de 2017-2018. «O mestrado é de um ano e obriga os alunos a irem estudar para Roma», explicou.

O curso é vocacionado para a administração dos bens temporais da Igreja – o Património da Igreja. Abrange assuntos relacionados com o manejo das propriedades da Igreja, desde eclesiológicos, canónicos e gestão de projectos, até ao ponto de vista prático.

«Para abordar apenas algumas questões, a serem abrangidas: qual é a responsabilidade da paróquia perante a diocese? Como é o património da Igreja no ministério?», elaborou o clérigo, sustentando que o mestrado «é dirigido para a formação de sacerdotes, de leigos e de membros de ordens religiosas que trabalham para a Igreja com competências económicas e administrativas».

O padre Luis Navarro, sacerdote secular incardinado na Prelatura do Opus Dei, é doutorado em Lei Canónica, na Universidade de Navarra, e Lei Civil, na Universidade Complutense de Madrid, ambas em Espanha.

Depois de começar a carreira académica na Universidade de Navarra, foi transferido para Roma em 1986, onde ensinou e foi investigador na Pontifícia Universidade da Santa Cruz, sendo professor a tempo interior da disciplina “Lei da Pessoa”. Foi director da Escola de Lei Canónica entre 2007 e 2015.

É consultor do Conselho Pontifício para os Leigos e da Congregação para o Clero, colaborando ainda com outros dicastérios da Cúria Romana. Foi juiz no tribunal de primeira instância do Vicariato de Roma e é presidente do Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, a Associação Internacional de Direito Canónico.

PEDRO DANIEL OLIVEIRA

pedrodanielhk@hotmail.com

com Benedict Keith Ip