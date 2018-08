Padre Cristian Mendoza elogia os Media Católicos de Macau e Hong Kong

Há beleza nas palavras

O padre Cristian Mendoza, professor da Faculdade de Comunicação Social da Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma, disse a’O CLARIM que os media da Igreja Católica em Macau e Hong Kong têm um «grande desejo de transmitir a beleza da fé cristã de forma atractiva».

Assim, apontou que os principais desafios da Igreja nas duas RAE «parecem estar na descodificação da paz e alegria que o Evangelho traz à vida das pessoas, de um modo claro junto dos irmãos de outras denominações religiosas, ou até mesmo junto daqueles que se dizem não crentes ou pessoas seculares».

«Aprendi que há grande criatividade e desejo de difundir ainda mais as notícias da Igreja Católica junto de mais pessoas, de modo a não convencer os outros da nossa fé, mas sim dizer-lhes que vivemos de maneira especial, o que nos dá realmente consolo e saúde espiritual», referiu o sacerdote, aquando da sua recente visita a Macau e Hong Kong, onde promoveu a importância dos OCS da Igreja. Aproveitou a ocasião para efectuar uma angariação de fundos, destinada a padres de todo o mundo que desejem estudar na Pontifícia Universidade da Santa Cruz.

No seu entender, os media da Igreja Católica têm a delicada missão de unificar a imagem pública da Igreja com a sua realidade. «Vivemos num mundo onde mais pessoas querem contar a outras pessoas sobre as suas vidas e onde queremos saber mais sobre a vida de outras pessoas. Tudo isto cria um círculo onde as pessoas em geral e os fiéis em particular querem saber mais», disse o padre do Opus Dei, acrescentando que «os media institucionais têm o privilégio de trabalhar com os sacerdotes, ajudando-os a transmitir de forma mais precisa o significado de serem discípulos de Jesus Cristo no mundo».

PEDRO DANIEL OLIVEIRA

com Jasmin Yiu