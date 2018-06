Olhando em Redor

Dois heróis, duas sensibilidades

O vídeo está na Internet e tornou-se viral nas redes sociais. Mamoudou Gassama, de 22 anos, era até há poucos dias um desconhecido africano com estadia ilegal em França.

A sorte deste maliano mudou no passado sábado, quando salvou uma criança que estava na iminência de cair de uma varanda situada no quarto andar de um prédio em Paris. E como fez ele este acto heroico? Escalou quatro andares em menos de um minuto.

Gassama já foi recebido no Palácio do Eliseu pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, com a garantia de que todos os seus documentos serão regularizados. O herói deverá receber dentro de um mês um visto de residência de dez anos, para depois ser naturalizado francês no espaço de três meses. Recebeu ainda elogios e reconhecimento de vários quadrantes da sociedade francesa. Nada mais justo para um ser humano (ainda por cima indocumentado) que salvou a vida de outro ser humano.

Em Macau temos o herói Loreto Mijares, um trabalhador não-residente de nacionalidade filipina, que mesmo não sabendo nadar salvou três pessoas durante a passagem do tufão Hato, em Agosto do ano passado.

Loreto Mijares foi agraciado pelo Governo de Macau com o Título Honorífico de Prestígio, e teve o devido reconhecimento do The Parisian, a sua entidade patronal, enquanto os Serviços de Migração concederam o visto à filha deste herói para que ela pudesse viver no território.

Macau, terra que ao longo dos séculos tem primado pela tolerância, sendo também um ponto de encontro de culturas, não fez ainda justiça a Loreto Mijares, até porque ele merece inteiramente o título de residente permanente. Independentemente das jurisdições ou até mesmo das leis em vigor!

PEDRO DANIEL OLIVEIRA