Mensagem de Páscoa do Bispo de Macau

Foi consumado. Agora tudo começa.

Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo,

“Morrendo, Ele destruiu a morte, e ressurgindo, deu-nos a vida” (Prefácio I para a Páscoa). Quando Nosso Senhor disse na cruz: «Está consumado», na verdade Ele disse: «Agora tudo começa». Pela Sua ressurreição, a vida torna-se vida ressuscitada, vida redimida, vida abundante. Pela Sua ressurreição, Ele diz-nos que a finalidade da vida não é morte, mas vida, uma vida que triunfa sobre a morte para sempre.

Na ressurreição a vida começa de novo. Isto significa que olhemos a vida e tratemos a vida numa atitude pascal.

Para entrar no túmulo de Jesus, para testemunharmos a ressurreição, precisamos dessa atitude para removermos a pedra que bloqueia a entrada. Muitas vezes, estamos presos dentro de todos os tipos de túmulos, como o orgulho, a inveja, o desespero, o medo, etc. Outras vezes, temos que afastar-nos das ilusões, como por exemplo, alguém que se torna feliz só depois de ficar rico, ou uma pessoa humilde sentir-se perdida na sociedade moderna, etc.

Nosso Senhor ressuscitou, deixando as ligaduras e o sudário. A atitude pascal é deitar fora as roupas velhas da sepultura para rasgar as nossas mortalhas. Mesmo que estas sejam de linho caro e cobertas de perfumes elegantes, não impedem a decomposição interior, os pecados e os vícios.

O Senhor Ressuscitado apareceu a Maria Madalena, aos Apóstolos e aos discípulos de Emaús… A nós foram oferecidas novas oportunidades, novas missões, um novo entusiasmo e novos desafios. É o chamamento para viver uma vida com significado, no sentido de servir os outros. É o chamamento para vivermos uma vida abundante, a vida dos discípulos.

«Quando Ele apareceu aos discípulos, disse-lhes: A paz seja convosco… e eles ficaram contentes, quando viram o Senhor» (Jo., 20:19). A atitude pascal reveste-se de alegria e paz. A vida vence a morte. A Graça vence o pecado. A luz supera a escuridão.

Que Cristo Ressuscitado vos abençoe e vos guarde. Com a atitude pascal vem uma vida nova.

+ D. Stephen Lee