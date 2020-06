José Miguel Encarnação

PROCISSÃO DO CORPO DE CRISTO ILUMINOU A PENÍNSULA DE MACAU

Quatro paróquias, o mesmo Credo

As paróquias da Sé Catedral, São Lázaro, Nossa Senhora de Fátima e de São Lourenço serviram de palco à adoração e bênção do Santíssimo, no passado Domingo, por ocasião da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo.

Após a celebração da missa dominical, em Chinês, na igreja da Sé Catedral, o bispo D. Stephen Lee e o chanceler da diocese de Macau, padre Cyril Law, conduziram os diferentes momentos da Procissão do Corpo de Cristo, que este ano não contou nas ruas de Macau com a participação dos fiéis e foi transmitida em diversas plataformas “online”.

Já no passado dia 13 de Maio, a Procissão de Nossa Senhora de Fátima não seguiu o modelo tradicional. A imagem de Nossa Senhora de Fátima foi transportada de automóvel desde a igreja de São Domingos até à Ermida da Penha e as cerimónias emitidas pela Internet.

No Domingo, depois do padre Cyril Law ter colocado o ostensório em cima de uma carrinha de caixa aberta, a “procissão automóvel” seguiu em direcção à igreja de São Lázaro. No adro da igreja, mais de uma centena de fiéis ajoelhou-se à passagem da Hóstia consagrada, que foi colocada num altar improvisado, em frente à porta da igreja.

Na companhia do pároco da igreja de São Lázaro, padre João Lau, D. Stephen Lee deteve-se em silêncio e oração, em comunhão com os fiéis, tendo no final benzido a Assembleia, elevando por duas vezes o ostensório. No ar respirava-se um leve e agradável cheiro a incenso, minutos antes emanado do turíbulo.

A segunda etapa foi a igreja de Nossa Senhora de Fátima, localizada já muito perto das Portas do Cerco. Sob uma chuva miudinha, o prelado foi recebido pelo pároco da igreja, padre José Angel, e na caixa aberta da carrinha que transportava o Santíssimo Sacramento proferiu uma oração e benzeu a Assembleia de Fiéis. Ao mesmo tempo, era celebrada a missa dominical, em Português, na igreja da Sé Catedral.

Na terceira “estação”, ou seja, na paróquia de São Lourenço, a chuva não foi um obstáculo, uma vez que a organização da Procissão decidiu que a oração e bênção do Santíssimo seriam realizados no campo de basquetebol do Instituto Salesiano. O ritual voltou a repetir-se, com D. Stephen Lee a turibular a Hóstia consagrada e a benzer os fiéis. Estes últimos ocorreram ao lugar a pedido do pároco da igreja de São Lourenço, padre James Hyoung.

A Procissão terminou na Capela de Nossa Senhora da Penha, encontrando-se no seu interior as irmãs da Ordem Cisterciense da Estrita Observância, OCSO(Trapistas) e um bom número de fiéis.

D. Stephen Lee dirigiu-se ao altar da Capela, turibulou novamente o ostensório no altar, endereçou algumas palavras à Assembleia e proferiu uma oração. Depois de benzer os fiéis, o bispo de Macau foi até ao adro da igreja e elevando o ostensório, de baixo para cima e da esquerda para a direita, benzeu toda a cidade de Macau.

Findo o ritual da bênção, o prelado voltou a poisar o ostensório no altar da Capela. O padre Cyril Law retirou então a Hóstia consagrada do seu interior e guardou-a no sacrário.

Ao som de um cântico de despedida, D. Stephen Lee e coadjuvantes retiraram-se para a sacristia.

José Miguel Encarnação