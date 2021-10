Papa evoca aparição de 13 de Outubro

O Papa evocou, na passada quarta-feira, no Vaticano, a aparição de 13 de Outubro em Fátima, convidando os católicos à recitação diária do Terço.

«Que a Bem-aventurada Virgem Maria, de que hoje recordamos as aparições em Fátima, nos guie pelo caminho da contínua conversão e penitência para ir ao encontro de Cristo, sol de justiça. Que a sua luz nos liberte de todo o mal e disperse as trevas deste mundo», disse Francisco, no final da audiência pública semanal.

Falando aos peregrinos reunidos no Auditório Paulo VI, o Santo Padre recordou a última aparição de 1917, na Cova da Iria.

«Confio à celeste Mãe de Deus todos vós, para que vos acompanhe com ternura materna no vosso caminho e seja conforto nas provações da vida», declarou.

Na saudação aos peregrinos de língua portuguesa, o Papa convidou a reforçar «o sentir e o viver com a Igreja, perseverando na reza diária do Terço».

«Podereis assim reunir-vos quotidianamente com a Virgem Mãe, aprendendo com ela a cooperar plenamente com os desígnios de salvação que Deus tem sobre cada um. Que o Senhor vos abençoe, a vós e aos vossos entes queridos», concluiu.

A peregrinação de 13 de Outubro celebra a sexta aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, com particular destaque para o chamado “milagre do Sol”.

Este ano as celebrações foram presididas pelo arcebispo de Salvador da Bahia e primaz do Brasil, cardeal D. Sérgio da Rocha, e decorreram sem limites de lotação, pela primeira vez desde o início da pandemia.

SANTUÁRIO PREPARA VISITA PAPAL

Em conferência de Imprensa, D. António Marto projectou a presença de milhares de jovens, na Cova da Iria, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude que vai decorrer em Lisboa, de 1 a 6 de Agosto de 2023.

«Estaremos cá para acolher todos, com a nossa hospitalidade», declarou.

Para o bispo de Leiria-Fátima, o Santuário nacional «será um polo aglutinador dos jovens», esperando que muitos se desloquem à Cova da Iria, onde espera a presença do Papa Francisco.

«Tudo faremos para que ele regresse a esta casa, peregrino da paz e na esperança de uma humanidade melhor», acrescentou.

Já o padre Carlos Cabecinhas assumiu que a instituição tem dois anos para preparar uma «grande festa».

«Em 2023, Fátima estará pronta para receber o Santo Padre», referiu.

O sacerdote falou numa nova etapa, que encara «com esperança e optimismo», depois de um ano «ainda profundamente marcado pela pandemia».

Entre Janeiro e Setembro passaram pela Cova da Iria mais de 1,3 milhões de peregrinos – ainda longe dos habituais seis milhões, mas já com «sinais positivos».

In ECCLESIA