DIÁLOGO COM O PADRE

Quais as imagens que representam o Espírito Santo? Porquê?

Em meados do Século XX surgiu no Carmelo de Dijon, em França, uma humilde carmelita descalça que se especializou nos estudos teológicos e na devoção profunda à Santíssima Trindade. Na altura eu estava a fazer o meu curso de Teologia e apaixonei-me também pelas imensas reflexões que Isabel da Santíssima Trindade escreveu em três livros de uma extraordinária profundidade sobre o Mistério da Santíssima Trindade. Compreendi, através dos seus escritos, que o Deus dos cristãos que é Uno e Trino, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, contém em Si uma dinâmica de “processões”. O Filho procede do Pai desde toda a eternidade, e o Pai e o Filho amam-Se numa processão total de amor que constitui o Espírito Santo. São três pessoas iguais e distintas num só Deus em três Pessoas. A carmelita Isabel da Santíssima Trindade é uma peça fundamental para o conhecimento do nosso Deus, Uno e Trino. Assim o reconheceu João Paulo II ao beatificá-la e o Papa Francisco ao considerá-la entre os santos do tempo actual. É claro que falando da Santíssima Trindade é fundamental considerar a importância do Espírito Santo, o Mistério do Amor, na relação em Deus, das três Pessoas.

O Espírito Santo só recentemente, com os movimentos carismáticos, foi considerado fundamental na vida cristã. Quem percorre a vida de Jesus sente que o Espírito Santo está sempre presente: foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto onde foi tentado pelo demónio, o espírito do mal; as tentações, sempre as mesmas, o Ter, o Poder e o Prazer, só podem ser vencidas pela Palavra de Deus, presença do Espírito Santo; quando Jesus desceu de Nazaré para anunciar a Boa Nova na Galileia, deixou-Se baptizar por João Baptista e o Espírito Santo pousou sobre Ele em forma de pomba, ouvindo-se a voz do Pai: «Este é o meu Filho muito amado em quem Eu pus todo o meu amor. Escutai-O!». Quando Jesus quer falar às multidões é conduzido pelo Espírito aos altos montes, como na proclamação das Bem-aventuranças; quando, depois, parte para a Judeia, conduzido pelo Espírito e levando consigo três discípulos, transfigura-Se no Monte Tabor, ouvindo-se de novo a voz do Pai: «Este é o meu Filho muito amado». Em Jerusalém, palavras, milagres, interpelações aos judeus, denúncia de farisaísmo e dos sumos sacerdotes, é tudo pela unção do Espírito; na Última Ceia, como na oração no Horto das Oliveiras, é o Espírito quem conduz Jesus até o abandono pleno na crucificação. A partir da Ressurreição, já um ciclo novo, uma vez que Jesus no Cenáculo afirma claramente que dá aos discípulos o Espírito Santo para poderem perdoar os pecados, «o que ligares na terra será ligado no céu». A Igreja, no Dia de Pentecostes, nasceu pela força do Espírito: ouviu-se um vento impetuoso; sobre os Apóstolos desceram línguas de fogo e todos os que tinham ocorrido ao Cenáculo ouviram as mensagens na sua própria língua. Pela força do mesmo Espírito, os Apóstolos, Pedro, Paulo e os outros infundiram a Boa Nova por todo o mundo conhecido.

Perguntar-se-á quais são os sinais da presença do Espírito Santo. O primeiro é a pomba, no Baptismo de Jesus, o segundo é a predileção de Jesus pelos altos montes onde vai pronunciar as suas grandes mensagens, o terceiro é a disponibilidade para aceitar a vontade do Pai para na Redenção escolher a crucificação, o quarto é o dia da Ressurreição em que Jesus envia o Espírito sobre os Apóstolos, depois é o sopro impetuoso na cidade de Jerusalém e também as línguas de fogo, do dom das línguas, finalmente, é a irradiação do Evangelho por todo o mundo conhecido.

A vida da Igreja actual não se faz sem a presença activa do Espírito Santo. Desde a eleição dos Papas ao magistério da Igreja em matéria da fé e dos costumes e sem a espiritualidade intensa com a presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós.

MONSENHOR FEYTOR PINTO

Sacerdote da paróquia do Campo Grande, em Lisboa

In Família Cristã