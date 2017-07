Cursos de Latim no Seminário de São José

Católicos e não-católicos descobrem a Igreja.

Os cursos de Latim Básico II e Básico III, ministrados pelo professor Roberto Ceolin, terminaram ontem no Seminário de São José, tendo contado com alunos católicos e não-católicos.

Natural de Macau, Isabela Wong foi baptizada na Igreja Anglicana, mas segue agora a Igreja Baptista. Completou o curso de Latim Básico II. «Antes, estudei Francês e Português. Por isso, julgo que é natural ir às origens de todas estas línguas latinas, onde também se inclui o Italiano e o Espanhol, sem esquecer que o Latim é a língua das igrejas cristãs, o que nos abre os horizontes da História, ao conhecermos por exemplo um pouco do Império Romano», disse a’O CLARIM, quanto à razão por que decidiu aprender uma língua considerada morta.

Apesar disso, a aprendizagem do idioma tem sido muito útil para ela, visto deparar-se com muitas expressões correntes em Latim, «na gramática e em termos jurídicos», razão pela qual considera ser uma «língua ainda bastante viva». «Aprendemos todos os seis casos e as três declinações. Foi bastante interessante, mas muito difícil», acrescentou.

Inigo Mercy, proveniente de Chennai (Índia), pertence às Irmãs da Caridade de Santa Ana. Quis aprender Latim porque se interessa pelo canto gregório. «É para mim mais fácil ler de forma correcta o Latim do que apender a gramática. Por isso fiquei interessada e inscrevi-me no curso», frisou. E como sabe falar Espanhol, a religiosa julgava que fosse mais fácil assimilar a aprendizagem do Latim, mas deparou-se com dificuldades acrescidas ao nível da gramática. «Aprender Latim é algo que me enriquece», reforçou.

Rita Ung estuda na Escola Choi Kou. «Sou católica e acólita na igreja de São Lourenço, e sempre me deparei com livros, alguns dos quais em Latim. Daí ter ficado curiosa em conhecer melhor a língua», referiu. Trata-se de um idioma bastante diferente do que está habituada a utilizar. Já pensou em desistir, por causa da dificuldade, mas deixou para trás essa ideia e continua a fazer os possíveis por «aprender mais e mais».

Os cursos Latim Básico II, com oito alunos, e Latim Básico III, com nove alunos, surgiram na sequência dos cursos Latim Básico I. Os níveis II e III encerraram ontem com uma missa em Latim, celebrada na capela do Seminário de São José, com o intuito de comemorar a festividade de São Pedro e São Paulo, os padroeiros da Igreja Latina.

A missa também deu a oportunidade dos alunos verem o Latim a ser usado activamente num dos seus ambientes naturais, ou seja a Igreja.

PEDRO DANIEL OLIVEIRA

