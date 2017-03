Fiéis portugueses com mais apoio

O director da Comissão Diocesana da Liturgia, padre Albert Ho, disse a’O CLARIM que o órgão que lidera está atento às necessidades dos fiéis, inclusivamente da comunidade portuguesa.

«Temos certas formas e canais para recolher opiniões. Em primeiro lugar, a Comissão instituiu os sacerdotes conselheiros, tais como o padre João Evangelista Lau, o padre Lau Chit Meng, o padre Tadeu Tang Si Yan, etc. Actualmente, esperamos que o comité prepare a agenda para se aconselhar com eles antes de qualquer reunião», referiu o padre Ho.

«Em boa verdade, a nossa diocese tem uma longa História, muitas tradições e muitos hábitos. É necessário consultar alguns padres mais antigos da Diocese para haver um melhor entendimento da História», acrescentou o salesiano.

Nesse sentido, a Comissão optou por incluir pessoas de diversos quadrantes: «Por exemplo, com o intuito de cuidarem dos fiéis portugueses, nomeámos vários membros, que podem falar o Português, para participarem nas reuniões, assim como alguns acólitos e paroquianos, entre outros».

«Na Teologia Litúrgica contamos com a ajuda de Anna Chan. Entre os membros da Comissão, está representado um número abrangente de partes interessadas, por exemplo das áreas da teologia, da liturgia, dos aspectos práticos e das comunidades maioritárias, portuguesa, chinesa a inglesa», frisou o mesmo sacerdote.

A preservação das igrejas e a divulgação do espólio sacro é outro dos objectivos da Comissão Diocesana da Liturgia. «Temos muitas igrejas antigas que precisam ser mantidas no estado actual. Ademais, também esperamos manter, ou até mesmo restaurar, algumas peças e vestes litúrgicas para que não venham a ficar apenas para exposição. Se houver algumas estátuas bem conservadas, esperamos continuar a utilizá-las», adiantou.

De acordo com o padre Ho, como «há muitas relíquias na Diocese», o bispo D. Stephen Lee «tem a intenção de encontrar um lugar para ficarem devidamente colocadas», permitindo assim que «os fiéis façam as suas devoções». A razão prende-se – segundo disse – com o facto da diocese de Macau ser uma das mais históricas do Extremo Oriente.

A Comissão Diocesana da Liturgia foi constituída em Julho do ano passado, realizando desde então várias conferências e palestras públicas. O padre Albert Ho tem formação em aconselhamento e psicologia. Durante onze anos foi docente do Ensino Secundário na Escola Tang King Po, em Kowloon (Hong Kong).

PEDRO DANIEL OLIVEIRA

com B.K.I. e J.Y.