Teatro para fomentar a união dos casais e jovens.

A Comissão Diocesana da Família, Casamento e Vida (CDFCV) leva amanhã ao palco, no Colégio Santa Rosa de Lima, a peça de teatro, em Chinês, “Quando a tua força está longe de desaparecer”. O enredo centra-se nos problemas comuns e nos obstáculos que afectam as pessoas no seu quotidiano.

De acordo com Maggie Chiang, directora do CDFCV, a ideia subjacente à peça serve, como forma de entretenimento, para deixar a mensagem de como se pode contar com Deus sempre que alguém tem altos e baixos na sua vida, até porque «como o nosso objectivo» – segundo disse – «é melhorar a resposta das pessoas, decidimos utilizar o teatro para disseminar esta mensagem», uma vez que «as histórias são testemunhas».

Neste sentido, a peça é composta por várias histórias baseadas em experiências reais de diferentes pessoas. «Algumas são de amigos nossos que partilharam os desafios que atravessaram na vida – no casamento ou nos problemas familiares, de quem vive com deficientes visuais ou tem filhos com deficiência mental, etc. Apesar destes desafios, também têm recebido numerosas graças de Deus que lhes dão forças ao longo do tempo», frisou Maggie Chiang.

Embora o enredo esteja centrado na família, a mesma responsável sublinhou que a peça não é apenas para pessoas casadas, mas sim para todos, incluindo jovens: «Como cristãos temos que saber servi-los. […] Temos que saber acompanhá-los e ajudá-los».

A peça teatral foi preparada durante os últimos meses, iniciando-se com o lançamento do vídeo “Família”, da cantora Siufay (Terence Chui), com música de Ken Sou e letra de Stephen Chan. A música foi composta para ser o tema de “Em Louvor pela Vida”, actividade de cariz anual da CDFCV, da qual faz parte a peça teatral “Quando a tua força está longe de desaparecer”.

Para Stephen Chan, a letra da música foi essencialmente obra do Espírito Santo. «Só tive a ideia quando ia a conduzir, tendo a estátua da Sagrada Família dentro do carro! Inicialmente pretendia introduzir as três ideias do casamento, da família e da vida numa única música, mas constatei que era algo impossível. Por essa razão introduzi as histórias da Bíblia que se reportam ao tema da família, incluindo a parábola do filho pródigo», revelou.

JASMIN YIU