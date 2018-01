Chile: Papa deixou mensagem ao Clero

«O Povo de Deus não precisa de super-heróis, espera pastores»

O Papa destacou esta semana a necessidade de uma Igreja Católica capaz de ser símbolo de esperança para o mundo, num encontro com cerca de dois mil membros do clero chileno, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e seminaristas, na basílica de Santiago.

«O povo de Deus não espera nem precisa de super-heróis, espera pastores, homens e mulheres consagrados que conheçam a compaixão, que saibam estender a mão, parar junto de quem está caído, de uma Igreja que como Jesus ajude a humanidade a sair desse ciclo vicioso de remoer na desolação, que envenena a alma», salientou Francisco.

A Igreja Católica no Chile enfrenta actualmente um período de turbulência, sobretudo por causa das acusações de abusos sexuais que pesam sobre membros do clero e algumas instituições católicas.

Depois de um encontro com as autoridades políticas e civis do País, em que o Papa argentino declarou a sua «dor e vergonha» pelos casos de pedofilia que têm ensombrado a Igreja, disse desta vez estar «atento àquilo que o clero chileno está a fazer para superar este grave e doloroso caso».

«Doloroso pelo enorme dano e sofrimento causado às vítimas e às suas famílias, que viram traída a confiança que tinham nos ministros da Igreja, pelo sofrimento das comunidades eclesiais, e doloroso também por vós irmãos, que além do desgaste pela entrega, experimentaste o dano que provoca a suspeita e a contestação, que pode ter insinuado em alguns ou muitos a dúvida, o medo e a fraqueza», salientou.

«Sei que em muitos lugares estão a pagar caro por esta situação, mas convido-vos a pedir a Deus que vos dê a lucidez de chamar a realidade pelo nome, vos conceda a valentia de pedir perdão e a capacidade de escutar o que Deus vos pede, e não remoer na desolação», reforçou o Papa, lembrando que «Jesus também se apresentou com as suas chagas».

«Estamos convidados a não dissimular nem a esconder as nossas chagas. Uma Igreja com chagas é capaz de compreender as feridas do mundo actual, e de assumi-las», concretizou.