CASA DA VIRGEM MARIA – A HISTÓRIA MILAGROSA DA SUA VIAGEM DE NAZARÉ A LORETO TEM MAIS DE 700 ANOS

Segundo a tradição, a Santa Casa de Loreto é a Casa da Virgem Maria de Nazaré onde se deu o anúncio do Anjo Gabriel, na pequena cidade da Galileia. Foi o lar de Nossa Senhora e de São José, e até mesmo do próprio Nosso Senhor. A Igreja celebrou, a 10 de Dezembro, a Festa da Santa Casa de Loreto. Apresentamos a sua história com mais de setecentos anos, na crença milagrosa da “viagem” da casa, levada por anjos da Terra Santa até Loreto, na Itália.

Na manhã de 10 de Maio de 1291, durante uma época de grande expansão islâmica e antes da chegada dos muçulmanos a Nazaré, a casa da Sagrada Família desapareceu inexplicavelmente. E tão inexplicavelmente que apareceu na colina onde fica a pequena cidade ou vila de Tersatz (Croácia), na antiga Dalmácia. O povo ficou surpreso ao descobrir uma pequena construção onde nenhuma havia na véspera.

O livro “A Casa da Virgem Maria” do padre Godfrey E. Phillips, no qual nos apoiámos para contar esta magnífica história, descreve com muito pormenor o acontecimento, de forma bem estruturada e fundamentada. Godfrey Phillips narra que os habitantes de Tersatz encontraram a casa sem pavimento ou alicerces. O telhado era de madeira, pintado de azul, adornado com estrelas douradas. Na parede sul havia um altar de pedra, decentemente decorado. Sobre o altar havia uma cruz de madeira, com cinco palmos de altura e cinco de largura, no topo do qual estava fixado o título: “Jesus Nazarenus Rex Judaeorum”. Sobre a cruz foi pintada a figura de Nosso Senhor crucificado. Um pouco abaixo, a “Mater Dolorosa” foi retratada num lado da cruz; do outro, o discípulo amado São João Evangelista. Abaixo destes, a Saudação Angélica foi escrita em placas, com um palmo de largura e três de comprimento. À direita do altar havia uma estátua de cedro, com cerca de dois côvados de altura, representando a Santíssima Virgem, de pé com o Filho nos braços. Uma coroa de ouro adornava as cabeças da Mãe e do Filho.

Embora o povo de Tersatz tenha percebido que este edifício misterioso para ali havia sido trazido milagrosamente, ficaram na dúvida quanto à sua proveniência; mas é dito que Nossa Senhora, ela mesmo, retirou as dúvidas com uma revelação, conta-nos o padre Godfrey Phillips. O autor fala-nos que naquela época o titular da igreja paroquial de São Jorge, em Tersatz, era um certo Alexandre de Georgio, também conhecido por Alexandre o bispo. Foi homem de grande santidade de vida e muito devoto de Nossa Senhora. Tendo ouvido falar da maravilhosa aparição na colina – descreve Godfrey – ficou muito ansioso para lá ir; e temendo que o seu povo pudesse ser iludido por algum engano do maligno, rezou para que pudesse ser iluminado pelo Céu, quanto ao significado de todas estas maravilhas, enquanto não conseguia satisfazer o desejo de visitar a casa, estando confinado ao leito por uma doença grave prolongada.

Alexandre não rezou em vão! Numa noite, a mais gloriosa Virgem apareceu-lhe, rodeada de anjos, e com um sorriso benigno assim se dirigiu-se a ele: «Tem coragem, meu filho! Saiba que a casa que ultimamente foi trazida para a sua terra é a mesma em que nasci e fui criada. Aqui, na Anunciação do Arcanjo Gabriel, concebi o Criador de todas as coisas. Aqui a Palavra do Pai se fez homem. Depois da minha partida deste mundo, os Apóstolos consagraram-na e enfeitaram-na, celebrando com frequência a Missa. O altar, que foi trazido com a casa, foi consagrado por Pedro, Príncipe dos Apóstolos. A imagem do crucifixo foi colocada ali pelos mesmos apóstolos. A estátua de cedro é uma imagem minha, feita pelo Evangelista Lucas. Esta casa, por isso tão querida a Deus, e que durante tantos anos foi tida na mais alta honra na Galileia, agora veio de Nazaré às vossas praias, pela força de Deus, a quem nada é impossível. E agora, para que você possa dar testemunho de todas essas coisas, seja curado! A sua recuperação inesperada e repentina será a prova da verdade do que venho dizer». Tendo a visão terminado, Alexandre ficou por algum tempo dominado pelo medo e pela alegria. Então, levantou-se da cama e descobriu que a enfermidade havia desaparecido completamente, conclui Godfrey na sua narrativa.

A alegria, no entanto, do povo de Tersatz por possuir tal tesouro seria de curta duração, pois no dia 10 de Dezembro de 1294, depois da casa ter ali permanecido por três anos, desapareceu repentinamente e não deixou nenhum sinal de para onde tinha ido.

A SANTA CASA LEVADA PARA LORETO– A sua descoberta no bosque pelos pastores, contam-nos os historiadores de Loreto, ocorreu na manhã de 10 de Dezembro de 1294. Nos oito meses seguintes foi sendo visitada por peregrinos, que sem saberem o que era exactamente, nem de onde tinha vindo, sentiram uma santidade especial. Em Agosto do ano seguinte, porém, foi novamente transferida por anjos, embora desta vez para um local no mesmo distrito. Na verdade, somente cerca de oito meses depois foi novamente levantada pelos anjos e colocada num campo não muito grande, que ficava sobre a colina em que a cidade de Loreto agora se ergue.

A Casa da Sagrada Família em Loreto tornou-se um Santuário e é destino de inúmeras peregrinações internacionais desde o Século XIV.

Em 1469, Paulo II assumiu a construção da actual basílica. Na obra trabalharam os mais insignes arquitectos da época.

DEVOÇÃO DOS SANTOS A LORETO– Além da aprovação oficial dada a Loreto pelos Papas, provavelmente nada mais se fez para confirmar a crença dos fiéis do que a intensa devoção dos santos à Santa Casa. Uma lista de mais de sessenta santos, que realizaram a peregrinação a Loreto, foi publicada por D. Martorelli no seu trabalho sobre a Santa Casa em 1733. Hoje, muitos outros santos poderiam ser adicionados à lista. Mas o que é mais notável em relação a estes santos peregrinos não é tanto o seu número, mas a devoção arrebatadora com que a Santa Casa os inspirou e os favores especiais recebidos por muitos deles dentro das suas paredes sagradas.

A CIÊNCIA CONFIRMA A AUTENTICIDADE– Pesquisas históricas, arqueológicas e científicas parecem confirmar a sua autenticidade. Estudos recentes demonstram que as pedras do edifício foram trabalhadas segundo as técnicas dos Natabeus, conhecidas na Galileia no tempo de Jesus. Especialistas confirmam que os incisos em grafites nestas pedras são claramente de origem judaico-cristã, e que a argamassa utilizada é desconhecida na construção de edifícios na região italiana.

Além do mais, cinco cruzes em tecido, pertencentes provavelmente aos Cruzados, e alguns restos de um ovo de avestruz, símbolo do mistério da Encarnação, foram encontrados entre os tijolos da construção da Santa Casa, cujo perímetro corresponde perfeitamente com a dimensão dos alicerces que permaneceram em Nazaré.

Mas porquê só três paredes? Com toda a probabilidade, elas faziam parte da Casa da Virgem, a antecâmara em alvenaria, que dava acesso à parte posterior da gruta, escavada na rocha, ainda hoje venerada na Basílica da Anunciação em Nazaré.

